Российско-индийское учение "Индра-2019" торжественно закрылось на полигоне "Бабина"

Владивосток. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Торжественная церемония закрытия межвидового российско-индийского учения "Индра-2019" прошла на полигоне "Бабина" в индийском штате Уттар-Прадеш, сообщила в пятницу пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

"В рамках церемонии, которая завершила десятидневное учение, на плацу индийского полигона прошло общее построение его участников. Государственный министр обороны правительства Индии Шрипад Наик и заместитель командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Сергей Севрюков поздравили личный состав подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа и механизированной пехотной батальонной группы 31-й бронетанковой дивизии ВС с окончанием учения и отметили, что оно прошло на высоком уровне", - говорится в сообщении.

После объявления о закрытии "Индры-2019" прозвучали национальные гимны двух стран и флаг учения был спущен.

Российские военнослужащие начали передачу боевой техники, которая была предоставлена им индийскими коллегами на период учения, и уже в ближайшее время вылетят с военно-воздушной базы "Гвалиор" в Приморье.