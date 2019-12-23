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Военное обозрение

"Гибрид" автомата и РПГ-7 замечен в Йемене

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Источник изображения: Mars.online

В Сети появились изображения интересного "гибрида" автоматического оружия и советского гранатомета. Руками йеменских "умельцев", ведущих ожесточенную борьбу с интервентами, были объединены возможности сербского автомата M05E2 с и РПГ-7.

Сербское стрелковое оружие Zastava в модификации M05E2 было замечено в Йемене, будучи снаряженным оптическим прицелом ПГО-7В. Он имеет длину 180 мм, ширину 62 мм и высоту 170 мм. Масса не превышает 620 грамм.

Винтовка M05E2 относится к семейству новых моделей калибра 7,62 × 39 мм. Она создана на основе хорошо зарекомендовавшего себя югославского автомата M70, который в свою очередь является лицензионной версией советских автоматов Калашникова типа АК и АКМ.

В состав комплекта M05E2, выпускаемого сербской компанией "Застава Оружие", опционально, по желанию клиента, могут входить 40-мм подствольный гранатомет и планка Пикатини.

Система Калашникова обеспечивает надежную работу во всех климатических условиях и на любой местности. Это хорошо сбалансированное оружие, легкое в применении

- пишет издание Mars.online.

При этом РПГ-7 получил большое распространение в Йемене. В этой связи за счет использования отдельного оборудования, которым снаряжен данный гранатомет, появляется возможность повышения эффективности стрелкового оружия.

Источник изображения: Mars.online

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Страны
Йемен
Сербия
Югославия
Продукция
АК-74 "Калашников"
РПГ-7
Компании
Концерн Калашников
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