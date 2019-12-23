Оригинал взят у коллеги dambiev в Новейший китайский авианосец "Шаньдун" в море

Небезынтересный репортаж китайского телеканала CCTV7 о первых полетах палубной авиации на авианосце ВМС НОАК "Шаньдун".

Как сообщает центральный печатный орган ЦК КПК "Жэньминь Жибао"? 17 декабря 2019 года второй китайский авианосец "Шаньдун" был передан на вооружение ВМС НОАК. Военно-морские силы Народно-Освободительной Армии Китая вступили в эпоху "двух авианосцев".

Авианосец "Шаньдун" стал первым собственного китайского производства. Эксперт по авианосцам Ли Цзе в интервью газете "Хуаньцю шибао" отметил, что это не только свидетельствует об усилении комплексной мощи государства, достижении высокого уровня в области военно-морского оборудования, науке и технике, но и указывает на зрелые тенденции развития собственных технологий Китая в проектировании и строительстве больших кораблей, комплектования авиации корабельного базирования, а также вооружения и снаряжения. Согласно официальным данным, строительство авианосца "Шаньдун" началось в ноябре 2013 года, спуск на воду был осуществлен 26 апреля 2017 года. По сравнению с первым китайским авианосцем "Ляонин", авианосец "Шаньдун" от проектирования до строительства полностью выполнен Китаем, а также был спущен на воду раньше назначенного срока. Несмотря на то, что "Шаньдун" и "Ляонин" особо не отличаются по тоннажу и внешнему виду, значительные различия зафиксированы во внутренней структуре и уровне оборудования. Ранняя конструкция "Ляонина" по-прежнему напоминает крейсерскую форму, нос корабля оснащен тяжелой противокорабельной ракетой, несмотря на преобразования для выявления роли военной авиации, в связи с ограничениями конструкции, значительных перемен осуществить не удалось. По словам Ли Цзе в интервью изданию Thepaper.cn, авианосец "Шаньдун" полностью спроектирован и построен Китаем, в полной мере задействована роль военной авиации, увеличено количество палубных самолетов, укреплена боевая способность корабля. Председатель правления Китайской судостроительной промышленной корпорации (CSIС), главный инженер авианосца Ху Вэньмин в интервью Центральному телевидению Китая в августе этого года отметил, что на базе "Ляонина" удалось улучшить авианосец "Шаньдун", не только сделать меньше палубную настройку, установить сектор обзора радара на 360 градусов, но и оснастить 36 истребителями китайского производства J-15, что намного больше количества боевых самолетов на "Ляонине" - 24.

По мнению внешнего мира, передача "Шаньдуна" китайскому флоту не только свидетельствует о том, что Китай полностью овладел способностями строительства авианосца среднего типа, но и означает наступление эпохи "двух авианосцев" для военно-морских сил КНР. Все это оказывает глубокое влияние на боевую мощь и дислокацию войск ВМС Китая. По сообщению газеты "Хуаньцю шибао", принятие ВМС НОАК авианосца "Шаньдун" означает, что Китай впервые в истории обладает двумя авианосными группами. Наряду с США и Великобританией КНР стала третьей в мире страной, имеющей в своем распоряжении две авианосной группы. Ли Цзе отметил, что стратегия дислокации ВМС станет более гибкой, сейчас можно одновременно задействовать два авианосца. Вместе с этим, по его словам, в случае необходимости один боевой корабль можно ремонтировать, в то время как другой может выполнять необходимые задачи. "Ляонин" поможет авианосцу "Шаньдун" ускорить формирование боевых способностей. С сентября 2012 года по май 2018 года, за пять лет авианосец "Ляонин" из экспериментального учебного судна превратился в боевой корабль. "Авианосец "Ляонин" имеет большое значение для Китая, он не только позволил нам овладеть технологией строительства авианосца, но и подготовить большое количество работников и пилотов палубных самолетов", - отметил Ли Цзе. Он также добавил, что во время строительства авианосца "Шаньдун" на базе "Ляонина" были подготовлены работники для авианосца и пилоты палубных самолетов, таким образом, сокращено время в формировании боевой мощи нового авианосца Китая.