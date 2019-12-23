Строительство Крымского моста завершено

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 18 декабря 2019 года сообщила, что подтвердила технологическую готовность железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.

Автомобильная и железнодорожная части Крымского моста через Керченский пролив, декабрь 2019 года (с) www.most.life

В официально сообщении ведомства говорится, что с февраля 2016 года Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) осуществляла государственный строительный надзор над сооружением железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.

Контролем занималась специально созданная рабочая группа из числа работников центрального аппарата Ростехнадзора, Северо-Кавказского управления ведомства и Межрегионального управления Ростехнадзора по Республике Крым и городу Севастополю. Общее руководство работой группы осуществлял Руководитель Федеральной служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Алексей Алёшин.

В декабре 2019 года состоялись последние выездные проверки, по окончании которых Ростехнадзор выдал Заключение о соответствии (ЗОС) заказчику ФКУ Упрдор "Тамань". Исполняющий обязанности руководителя Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Вадим Сергеев вручил документ начальнику ФКУ Упрдор "Тамань" Кайрату Турсунбекову. Заключение о соответствии удостоверяет - объект построен и соответствует проектной документации.

Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.

Со стороны bmpd напомним, что открытие первой очереди (автомобильной части) Крымского моста, соединившего Крым через Керченский пролив с остальной территорией Российской Федерации, было произведено 15 мая 2018 года при личном участии Президента Российской Федерации Владимира Путина. Общая длина автомобильной части моста составляет 16,857 км, а железнодорожной части - 18,118 км, что делает Крымский мост самым большим мостовым сооружением в России (над поверхностью моря проходит 8 км длины моста).

После возвращения Крыма в состав Российской Федерации, 19 марта 2014 года президент России Владимир Путин поставил перед Министерством транспорта России задачу построить Керченский мост в автомобильном и железнодорожном вариантах. В соответствии с поручениями Президента России от 18 апреля и от 4 июля 2014 года выполнение строительства было возложено на подразделение Федерального дорожного агентства "Росавтодор" - Федеральное казённое учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань", выступившее генеральным заказчиком.

11 июня 2014 года по итогам работы Экспертного совета и Межведомственной рабочей группы было одобрено строительство моста в Крым в створе косы Тузла. Поручением Президента России от 4 августа 2014 года предложение Министерства транспорта России о принятии варианта строительства моста в створе косы Тузла в качестве основного для дальнейшей реализации было утверждено.

Распоряжением Правительства России от 30 января 2015 года исполнителем работ по проектированию и строительству транспортного перехода через Керченский пролив было определено ООО "Стройгазмонтаж", а также ограничена стоимость проекта суммой в 212,5 млрд рублей в ценах 2015 года. Срок открытия транспортного перехода назначен на декабрь 2018 года. Контракт между ФКУ Упрдор "Тамань" и ООО "Стройгазмонтаж" на строительство моста был подписан 17 февраля 2015 года. В марте 2015 года ООО "Стройгазмонтаж" была учреждена компания "СГМ-Мост", которая отвечает за весь объем работ по проектированию и строительству моста.

По контракту "Стройгазмонтаж" от апреля 2015 года разработку проектной документации осуществило ЗАО "Гипростроймост - Санкт-Петербург", одновременно была начата подготовка площадок и объектов инфраструктуры для начала строительства моста. 19 февраля 2016 года проектная документация моста через Керченский пролив получила положительное заключение государственной экспертизы, одновременно ФАУ "Главгосэкспертиза" подтвердила достоверность сметной стоимости проекта.

В июле 2016 года ФКУ Упрдор "Тамань" утвердило общую смету проекта в размере 227,92 миллиарда рублей. Распоряжением Правительства России от 5 июля 2016 года срок начала эксплуатации железнодорожного моста и, соответственно, завершение строительства транспортного перехода в целом, был отодвинут на один год - на декабрь 2019 года, сроки по автодорожному мосту не изменились, и были обозначены как конец 2018 года.

Фактическое строительство моста в виде установки свайных фундаментов было начато 10 марта 2016 года. В августе 2017 года была установлена 227-метровая главная арка моста, в октябре поднятая на проектную высоту. 20 декабря 2017 года было завершено строительство всех пролетов автодорожной части моста.

Автомобильная и железнодорожная части Крымского моста через Керченский пролив, декабрь 2019 года (с) www.most.life