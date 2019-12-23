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Глава российского генштаба: НАТО готовится к конфликту (Interia, Польша)

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Российский солдат на украинской военной базе в Перевальном, Крым, 15 марта 2014 года
Российский солдат на украинской военной базе в Перевальном, Крым, 15 марта 2014 года.
Источник изображения: © AP Photo, Vadim Ghirda

Сценарии натовских учений показывают, что Альянс готовиться к использованию своих сил в масштабном военном конфликте, передает слова начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова польская Interia. Читатели тут же реагируют: кто-то опасается российских провокаций, а кто-то уверен, что войну стремятся развязать США.

Сценарии натовских учений показывают, что Альянс готовиться к использованию своих сил в масштабном военном конфликте, заявил начальник Генерального штаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"Продолжается работа по развертыванию в Европе компонентов ПРО США. В странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте", - рассказывал он во вторник на брифинге с участием военных атташе иностранных государств.

Герасимов подчеркнул, что с 2016 года члены Альянса увеличили расходы на оборонную сферу и планируют наращивать их в дальнейшем. Он обвинил Запад в том, что "любой шаг России в области обеспечения военной безопасности", а также "любое плановое и транспарентно проводимое мероприятие по строительству армии и флота" преподносится западными пропагандистами как "угроза миру".

Герасимов указал, что целью диалога между Москвой и Альянсом должно стать снижение риска возникновения опасных инцидентов военного плана. "Необходимо возобновить взаимодействие Россия - НАТО в целях решения накопившихся проблемных вопросов", - подчеркнул он. В своем выступлении генерал также отметил, что в настоящий момент предпосылок для возникновения масштабного конфликта нет, однако, ситуация в мире динамична и нестабильна. В таких условиях могут возникнуть кризисные ситуации, которые выйдут из-под контроля и переродятся в военное столкновение.

Комментарии читателей

Ciekawe: Любопытная последовательность событий: вчера объявили о санкциях против "Северного потока - 2", а сегодня прозвучали заявления Герасимова.

a co tu: Что здесь комментировать? Путин приказал запугивать, вот он и запугивает. Что еще россияне могут сделать?

Private Snafu: Русские протерли глаза и осознали, что они не дойдут на танках до Парижа без серьезных потерь. Мало того, несколько сотен ракет могут внезапно упасть на Москву. Одностороннему запугиванию европейцев со стороны России пришел конец.

Marek: Или российские генералы одержимы какой-то навязчивой идеей, или это циничная игра, нацеленная на то, чтобы мобилизовать россиян и отвлечь их внимание от экономических проблем.

Uzik: Россия - это сейчас единственная страна на Земле, которая ведет захватнические войны. На протяжении веков, с момента падения империи Чингисхана все соседи России испытывают угрозу со стороны России. Переименование этой страны в Советский Союз или Российскую Федерацию не изменило ее агрессивной политики. Такова бандитская суть этого государства.

Marcin: Нет ничего удивительного в том, что Альянс готовится к масштабному конфликту, раз российские военные самолеты залетают в воздушное пространство соседей или на опасное расстояние приближаются к военным кораблям НАТО. Россия постоянно угрожает своим соседям и дестабилизирует ситуацию на Украине. Она сама провоцирует, а потом удивляется.

MM: Как известно, лучшая защита - это нападение, поэтому можно в любой момент ожидать появления зеленых человечков. Потом россияне скажут, что они вошли в рамках защиты от исходящей от НАТО угрозы.

Axel: Войны не будет. Родственники российских олигархов, военных, политиков, депутатов и самого Путина живут на Западе. У них там дома, яхты, фирмы, счета в западных банках. Неужели они решат вредить сами себе? Сомневаюсь.

Wojna: Война с Россией может вспыхнуть, например, в результате провокаций со стороны размещенных в Польше американских военных, которые, как известно, не подчиняются ни польскому, ни натовскому командованию. Приглашение этих сил в нашу страну было или крайне безответственным шагом и абсолютной глупостью, или актом государственной измены.

Owszem: Не стоит себя обманывать, предпосылки к вспышке масштабного военного конфликта в Европе есть. НАТО стягивает к границам России огромное количество техники и сил, занимаясь этим явно не "от скуки" и не ради развлечения. Москва не давала поводов, которые могли бы оправдывать такие действия Альянса. Наоборот, она никогда не предъявляла европейским государствам каких-либо претензий, а, скорее, всегда была готова к любому диалогу, позволяющему достичь разрядки и вести сотрудничество.

Pozorovatel: К сожалению, с точки зрения США ситуация выглядит так: "сейчас или никогда". Западная цивилизация, строящаяся на концепции "пакс американа", уже не один десяток лет переживает регресс, зато восточная цивилизация динамично развивается в экономическом, культурном, образовательном, научном плане. Разумеется, за этим последуют успехи в военной сфере, а тогда НАТО лишится шансов развязать победоносную третью мировую войну.

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