Frankfurter Rundschau (Германия): борьба Путина за власть на дне моря

НАТО трубит о чрезвычайно высокой активности российских подводных лодок, особенно на стратегически важном севере Атлантики. В мире снова вспомнили старую истину: кто распоряжается в море, у того есть власть и на суше, пишет немецкая газета. Военные эксперты строят самые фантастические догадки.

В НАТО зафиксировали высокую активность подводных лодок.

Военные НАТО вначале не поверили данным собственной разведки, когда в середине октября этого года на севере Атлантики возникла очень необычная картина. Целый рой современных российских подводных лодок продвигался в пространстве между Гренландией, Исландией и Великобританией - вдоль так называемого Фареро-Исландского рубежа - в сторону Запада. Потом он исчез в глубине вод. Сначала открытая демонстрация силы, а затем игра в прятки: что именно российский президент Владимир Путин затеял в море? Таким вопросом до сих пор задаются стратеги НАТО.

По крайней мере ясно одно: это не единичный случай. В НАТО в этот год наблюдали самую большую активность российских подводных лодок со времен окончания холодной войны. В штаб-квартире альянса в Брюсселе в связи с этим активно ведутся дискуссии о наращивании вооружений.

"Россия продолжает усиливать свои операции под водой", - сказала представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску. Эта деятельность особенно затронула север Атлантики и Норвежское море. НАТО отреагирует на действия России, в том числе увеличением количества патрулей. Кроме того, будут вложены дополнительные средства в противолодочную оборону с воздуха. Северная Атлантика в плане военных маршрутов снабжения, гражданских торговых путей и коммуникационных каналов продолжает иметь "жизненно важное значение для безопасности Европы".

Неофициально в кругах НАТО считают, что Путин хочет всерьез пошатнуть общность ЕС и США, о которой столько говорится, причем именно в тех водах, в честь которых и был назван альянс, - в Атлантике. Беспокойство в НАТО вызывают прежде всего запускаемые с подлодок ракеты. За прошедшие годы произошли существенные технологические улучшения: подводные лодки стали намного тише, а ракеты - быстрее, чем раньше.

В эти дни в России как раз проходит испытания тяжело обнаруживаемая модернизированная версия подводных лодок класса "Борей". В 2020 году эти подлодки оснастят гиперзвуковыми ракетами "Циркон" - и пока точно не ясно, способны ли их сдержать западные системы. Если подводные лодки с таким вооружением приблизятся к западному побережью ЕС или восточному побережью США, может мгновенно возникнуть новая стратегическая ситуация. Как следует из внутренней аналитики НАТО, Россия, вероятно, хочет обеспечить себе возможность осуществлять военные удары по всему миру и таким образом сравняться с США - в том числе ниже порога ядерного конфликта.

Гибридная война

Также речь идет о том, чтобы ударить по маршрутам снабжения НАТО, например, путем ограниченных атак с задействованием управляемого ракетного оружия против таких целей, как разгрузочные терминалы американской армии в Бремерхафене. Российские ВМС смогут изменить стратегическую ситуацию в Европе в пользу Москвы, если одновременно заблокируют Балтийское море - например, в ходе конфликта вокруг Прибалтики. Это лишь доказывает старую истину: кто распоряжается в море, у того есть власть и на суше.

Обсуждается в НАТО и сценарий, согласно которому российские подводные лодки могут перерезать подводные кабели между США и Европой. По этим кабелям идет большая часть интернет-коммуникаций.

Подобные атаки могут быть частью гибридной войны, то есть комбинации открытых и скрытых боевых действий. Seabed Warfare (война на дне моря) считается важной темой будущего. Западные высокотехнологичные компании уже готовятся к такому противостоянию в радостном ожидании новых оружейных сделок. Пусть российские подлодки и стали намного более тихими, но теперь их должна обнаруживать западная сеть сенсоров, чувствительность которых тоже значительно возросла. Кроме того, задумана разработка боевого робота, который возьмет под прицел подводные лодки, - максимально автономного и опирающегося на искусственный интеллект.

Маттиас Кох (Matthias Koch)