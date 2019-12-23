Дальней авиации российских ВКС 105 лет

Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш рассказал "НВО" о достижениях вверенного ему воинского формирования

Накануне празднования Дня Дальней авиации, который отмечается 23 декабря, командующий ДА ВВС РФ Герой Российской Федерации генерал-лейтенант Сергей Кобылаш согласился ответить на вопросы ответственного редактора еженедельника "Независимое военное обозрение" Александра ШАРКОВСКОГО.

– Сергей Иванович, вы прошли долгую службу в ВВС. Как служилось в Вооруженных силах СССР пилотам, как служится в Российской боевой авиации? Вы летали на различных самолетах и командовали соответствующими различными структурами ВВС, какими отличительными качествами должны обладать командиры и летчики ДА?

– Во-первых, хочу сказать, что объединяет отечественных летчиков времен СССР и современности, – это любовь к Родине, к небу и к своей работе. Без любви к своей работе, к технике, на которой летаешь, стать военным летчиком просто невозможно. Это объединяет всех летчиков без исключения, и эта аксиома работает на протяжении всех времен.

Конечно, каждый род авиации, будь то истребительная, штурмовая, дальняя, военно-транспортная, бомбардировочная, специальная, накладывает свою специфику, свои особенности. У летчиков различных родов авиации разные скорости, высоты, задачи, в конце концов.

За свою службу я успел полетать на самолетах разных родов авиации. Из современных образцов это и штурмовики Су-25, и истребители Су-30см, и бомбардировщики Су-34, и транспортные самолеты Ан-26, и стратегические ракетоносцы Ту-160, на котором летаю сейчас. Каждый самолет обладает своими характеристиками, своими особенностями, но могу с уверенностью сказать, что каждый из них мне дорог по-своему, на каждом было приятно выполнять полеты.

Что касается экипажей Дальней авиации, то, несомненно, их отличает выносливость, усидчивость, пунктуальность и педантичность везде и во всем. Долгие, продолжительные полеты, протяженные и сложные маршруты – все это накладывает отпечаток на качествах наших летчиков. Также необходимо отметить особое чувство коллективизма.

Проявление названных качеств и является отличительной особенностью "дальников".

– Чего достигла ДА ВКС РФ к своему 105-летию, какие изменения произошли в организации и планировании боевой учебы и выполнении боевых задач, как организуются ее действия на примере сирийского опыта и патрулирования мирового воздушного пространства?

– За прошедшие 105 лет Дальняя авиация прошла значительный путь от могучего для своего времени "Ильи Муромца" до сверхмогучего "Белого Лебедя" Ту-160. Соответственно и программа подготовки и обучения личного состава претерпела серьезные изменения, отвечая современным требованиям.

В частности, ежегодно мы усложняем задачи, отрабатываемые в ходе летно-тактических учений, расширяем географию присутствия. За последние годы нами освоены северные аэродромы, такие как Воркута и Анадырь. За три года совершены визиты в Индонезию, Венесуэлу, ЮАР. Тем самым летный состав получает новый опыт, совершенствует свое мастерство.

Также в ходе выполнения специальных задач в Сирийской Арабской Республике летный и инженерно-технический состав дальней авиации получили бесценный практический опыт боевого применения ракетного и бомбового вооружения. Причем задействованы были все основные ударные самолеты: Ту-160, Ту-95мс, Ту-22м3. Данный опыт нами проанализирован, обобщен и внедрен в подготовку летчиков Дальней авиации.

Стоит также отметить, что особое внимание при подготовке экипажей мы уделяем сложным видам летной подготовки. Это, например, выполнение полетов в составе группы, взлет и посадка с максимальным весом, дозаправка топливом в воздухе, посадка на оперативные аэродромы при минимальных значениях погодных условий, с заходом на посадку при ограниченном использовании радиотехнических средств, посадка на полосу ограниченных размеров.

– Если это возможно, расскажите об особенностях организации полетов ДА в Арктике, над акваторией Тихого океана, в том числе совместно с авиацией НОАК. С какой интенсивностью продолжатся полеты в Южное полушарие, какие задачи отрабатывались при полете в ЮАР?

– Дальняя авиация регулярно выполняет плановые полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана, при этом, хочу подчеркнуть, всегда в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Во время визита в ЮАР полет самолетов Ту-160 выполнялся над акваторией Индийского океана. Причем в ночных условиях. При этом экипажи выполняли взлет с одного аэродрома, а посадку на другой.

А в июле, как вы правильно заметили, впервые плановый полет выполнялся совместно с экипажами ВВС Народно-освободительной армии Китая. Полет выполнялся в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Особенность таких полетов заключается в том, что каждый район выполнения полетов имеет свои климатические и природные условиях, температурный режим, рельеф местности и другие отличительные характеристики.

В ходе выполнения таких полетов мы оцениваем возможности модернизированной и новой авиационной техники. И надо отметить, такие полеты подтвердили высокую эффективность и надежность наших самолетов.

А экипажи помимо этого получили хороший опыт взаимодействия с летчиками других стран и выполнения полетов в различных широтах.

Что касается задач визита в ЮАР, то целью мероприятия являлся обмен опытом между летным составом двух стран, организация взаимодействия между министерствами обороны России и ЮАР, а также подготовка и совершенствование боевой выучки летных экипажей при выполнении полетов на длительные расстояния и в южных широтах.

– Чем сейчас отличаются современные Ту-95, Ту-160, Ту-22 от их базовых моделей?

– Все самолеты, стоящие на вооружении Дальней авиации, прошли серьезный путь становления от базовых моделей до современных образцов.

Наши самолеты неоднократно модернизировались и совершенствовались.

Практически неизменным остался лишь их внешний облик. А внутри установлены современные авионика, бортовой радиоэлектронный комплекс и другое оборудование. И конечно, изменилось вооружение самолетов на новейшие и перспективные образцы, в том числе высокоточные.

Отмечу, что современные прицельно-навигационные системы, системы управления и современное вооружение в разы улучшили вероятностные характеристики поражения целей бомбами и дальность применения управляемых и крылатых ракет.

– Что ждет ДА в ближайшем будущем в плане поставок новейших и перспективных образцов вооружения и авиационной техники?

– Ежегодно ведется плановая работа по модернизации парка Дальней авиации. Эту работы мы продолжим и в ближайшем будущем.

Помимо этого предприятиями промышленности ведется работа по глубокой модернизации дальних бомбардировщиков Ту-22 и стратегических ракетоносцев Ту-95 до версий Ту-22м3м и Ту-95мсм соответственно.

ТУ-160 относится к числу основных ударных самолетов. Фото с сайта www.mil.ru

Помимо этого Казанским авиазаводом уже был подремонтирован первый образец самолета Ту-160, собранного в рамках программы возобновления серийного производства. Внедрение новых технологий, экономичные двигатели, заявленная энерговооруженность – все это позволит повысить боевую эффективность самолета более чем в 2,5 раза относительно базовой модели.

Заглядывая же в дальнейшую перспективу развития техники, нельзя не сказать о создаваемом перспективном авиационном комплексе Дальней авиации.

– Есть высокопоставленные лица, которые считают, что время ДА уходит, высказывалось мнение, что стратегические бомбардировщики-ракетоносцы не смогут выполнить задачу составляющей ядерной триады в случае, когда реально понадобится наносить ответный ядерный удар по вероятному противнику. Хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет.

– Те, кто так утверждают, глубоко заблуждаются.

Дальняя авиация позволяет получать и выполнять задачи в режиме дежурства в воздухе, оперативно реагировать на угрозы на различных театрах военных действий, обеспечивая перебазирование на большие расстояния за короткий промежуток времени.

– Хотелось бы еще раз вернуться к пройденному вами служебному пути. При выполнении полетных заданий вы наверняка попадали в практически безвыходные ситуации, когда казалось, что гибель неизбежна, и сумели выйти из них победителем благодаря чему-то – может быть, чуду?

– Возможно, чудо есть и присутствует в нашей жизни. Но могу сказать с уверенностью – безвыходных ситуаций не бывает. Надо быть готовым ко всему, чему летчик и учится всю свою службу.

Я считаю, что глубокие знания, твердые навыки, надежность вверенной техники, своевременное и правильное принятие решения – вот залог успеха при выполнении какой-либо задачи.

Каждый летчик должен знать весь алгоритм действий в любой штатной или нештатной ситуации, уметь применить эти знания и вовремя реагировать, исходя из обстоятельств. Тогда можно будет говорить о профессионализме, а не о чуде.

– На годовщину со дня рождения ДА наверняка многие из ваших подчиненных будут награждены или отмечены другим способом, но хотелось бы узнать, какие новости их ждут в повседневной жизни – получение жилья, организация быта, отдыха, может быть, появятся новые тренажеры, какие изменения будут в боевой учебе и выполнении боевых задач. Может быть, появятся новые высотные костюмы, новые шлемы пилотов, новые системы катапультирования и спасения?

– Все, о чем вы спрашиваете, – это наша плановая повседневная работа. Ведется развитие инфраструктуры авиационных военных городков и приаэродромных территорий. Ведется работа по обеспечению военнослужащих служебных жильем, особое внимание уделяем молодым офицерам, прибывающим из училищ. У каждого из них есть право на служебное жилье, при его отсутствии – на компенсацию за найм жилья по месту службы. По истечении трех лет после выпуска у молодых офицеров есть право на реализацию военной ипотеки. Могу точно сказать, что ежегодно жилищные условия военнослужащих улучшаются.

Совершенствуется и учебно-материальная база соединений и частей Дальней авиации. Гарнизоны оборудуются современными тренажерными комплексами, позволяющими имитировать полеты и отрабатывать различные полетные задания.

В частности, одним из самых новых тренажеров установлен в гарнизоне Дягилево в Рязани. Это тренажер самолета-заправщика Ил-78, он максимально реалистичен и позволяет отработать все задачи летного состава и кабинного экипажа и оператора заправки в любое время суток и в любых погодных условиях, а также порядок действий в различных нештатных ситуациях.

Естественно, работа по развитию и совершенствованию инфраструктуры, учебно-материальной базы соединений, частей и подразделений Дальней авиации будет продолжена и в будущем году.

– Что бы вы хотели пожелать вашим подчиненным – личному составу ДА на день ее рождения?

– Днем, положившим начало развития Дальней авиации в России, можно назвать 23 декабря 1913 года, когда совершил первый испытательный полет четырехмоторный тяжелый бомбардировщик "Илья Муромец". А год спустя по указанию императора Николая II началось формирование первой эскадры самолетов "Илья Муромец". Это послужило началом образования Дальней авиации России.

День Дальней авиации – это профессиональный праздник для всех военнослужащих и, конечно, ветеранов. Поэтому я всех поздравляю с этой датой и хочу пожелать успешного достижения всех поставленных задач, безаварийной летной работы, чистого и мирного неба, семейного счастья и благополучия.

А также хочу персонально поздравить командующего Дальней авиацией (1969–1980) Героя Советского Союза генерал-полковника авиации Василия Васильевича Решетникова, который в День Дальней авиации отметит свое 100-летие. Ему, как настоящему "дальнику", хочу пожелать отменного здоровья, оптимизма и долгих лет жизни.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО