Уроки приднестровского конфликта

Бывший командующий 14-й армией вспоминает 1992 год

Неткачев Ю.М. Неизвестная правда о приднестровском конфликте 1992 года. Исторический очерк глазами командующего 14 гв. ОА как непосредственного участника трагических событий 1992 года в Молдавии. (Причины их возникновения, последствия и уроки). М., 2019.

Генерал-лейтенант Юрий Максимович Неткачев известен тысячам офицеров, прапорщиков и солдат, которые служили в Советской, а потом в Российской армии в конце минувшего столетия. Его уважают за принципиальность, заботу о людях, отзывчивость и нетерпимость к показухе, вранью и т.п. Я могу так говорить, потому что служил под его началом и знаю мнения о нем многих сослуживцев.

Спустя почти 30 лет Юрий Максимович написал книгу-воспоминание о приднестровском конфликте 1992 года, в котором он как командующий 14-й гвардейской армией принимал непосредственное участие. Те события актуальны и по сей день, поскольку конфликт не потушен. После распада СССР образовалась Приднестровская Молдавская Республика (ПМР), которая до сих пор не признана мировым сообществом, но реально существует. Она имеет свои вооруженные силы и готова отстоять свою независимость, а Молдавия периодически пытается с ней покончить.

На территории ПМР под охраной подразделений ВС РФ до сих пор находятся склады бывшей Советской армии. Если бы не позиция Неткачева, то в 1992 году многие склады были бы разграблены и неизвестно, как бы в связи с этим сложилась ситуация в том регионе.

Ценность книги Неткачева состоит в том, что он хронологически описывает события 1991–1992 годов, 14-я гвардейская общевойсковая армия подчинялась тогда аморфному Объединенному командованию ВС СНГ. Украина и Молдавия с молчаливого согласия Москвы приватизировали все военные объекты и воинские части на своей территории, лишь отдельные соединения 14-й гвардейской армии, дислоцированные в ПМР, были как бы ничейные.

Как вспоминает Неткачев, "военных пытались привлечь в этот конфликт под любым предлогом. Каждое утро они просыпались под звуки песни "Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой", которую крутило приднестровское радио вместо гимна ПМР, пытаясь любыми путями перетянуть под свою юрисдикцию личный состав частей, находящихся на территории Приднестровья. То же самое пыталась проделать и молдавская сторона. Но они выдерживали эти натиски, понимая, чем это может закончиться".

Лишь только 1 апреля 1992 года на основании Указа президента Российской Федерации № 320 оставшиеся соединения и части армии еще раз были поделены и обрели свой новый постсоветский статус. Так 14-я армия оказалась в составе Российской армии. Образованная на основе ее подразделений группировка ВС РФ в ПМР выполняла и выполняет две функции, связанные с миротворческими задачами и охраной военных складов бывшей 14-й ОА.

На фоне самоотверженности и выдержки личного состава 14-й ОА автор убедительно демонстрирует бездействие тогдашнего руководства Российской Федерацией и командования Вооруженными силами СНГ. Я далек от мысли, что генерал Неткачев что-то придумал.

В очерке хорошо показана роль Военного совета армии в принятии управленческих решений командования. Его нелегкая работа с местными органами власти, с военнослужащими и членами их семей, с населением Приднестровья и Молдавии. Книга учит, как надо действовать командирам и начальникам в сложной боевой обстановке, как принимать на себя ответственность за сложные решения в условиях ограниченного времени и отсутствия достаточных сил и средств.

Анализируя события тех дней, Неткачев проводит параллели и рассуждает о возможных и действующих конфликтах в нынешнее время.

Книга Неткачева действительно актуальна. Она будет полезна не только историкам и политологам, но и кадровым офицерам, которые изучают причины и хронологию военных конфликтов, а также методику действий военного командования по их разрешению.

Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"