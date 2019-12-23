Цифровизацией флота не должна править кувалда

Отечественный софт для российских боевых кораблей – не экзотика, а настоятельная потребность

Российский флот настоятельно нуждается в усиленном развитии цифровизации, технологий искусственного интеллекта, создания защищенных высокоскоростных систем связи. К этому необоримо принуждает сама жизнь. Но данное направление сталкивается с большими трудностями: нехваткой отечественного программного обеспечения, отечественного же аппаратного комплекса, недостаточностью инфраструктуры. Эти проблемы необходимо решать в самом срочном порядке.

К таким выводам пришли участники состоявшегося на днях в Москве всероссийского круглого стола "Развитие цифровизациии, кибербезопасности на российском флоте: военном, гражданском, в судостроительной промышленности, морской науке и направлений, связанных с искусственным интеллектом". Обсуждение было организовано Общероссийским движением поддержки флота (ДПФ) на базе и при активной поддержке Московского политехнического университета.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ТЕМА

В обсуждении объявленной тематики участвовали представители военного и гражданского флота России, судостроительной, судоремонтной промышленности, государственных органов управления, научных и опытно-конструкторских центров, отечественного бизнеса.

"Цифровизация, кибербезопасность, искусственный интеллект – это стратегическая тема, – подчеркнул в своем выступлении председатель ДПФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Михаил Ненашев. – Естественно, она касается всей нашей жизни, а не только флота, армии, оборонно-промышленного комплекса и других известных сфер. Цифровизация – часть создания, поддержания и развития отечественной экосистемы в рамках планетарной геополитической и геоэкономической системы. Это та система, в которой мы или будем существовать, или нас поглотят другие экосистемы – китайская, американская и прочие. Поэтому обсуждаемая здесь тематика касается каждого из нас.

Однако для флота, к примеру, как морского или речного, вопрос цифровизации уже сегодня имеет сугубо практическое значение – начиная с того, что портовые власти многих стран предъявляют соответствующие требования к судовладельцам по электронному оформлению и сопровождению навигации и грузоперевозок, и заканчивая тем, что во многих странах уже получает большое развитие создание роботизированных судовых комплексов".

"Между тем именно на флоте, военном, гражданском, в судостроении, морской науке образовалась острая проблема в связи с недостаточностью инфраструктуры и отсутствием "лестницы приоритетов" для решения задач цифровой эпохи, – констатировал Михаил Ненашев. – Потому и развивается цифровизация не системно, а фрагментарно. Традиционно тяжелая проблема – бюрократические согласования, как межведомственные, так и внутриведомственные. Образно говоря, во многих случаях цифровизацией у нас еще правит кувалда".

"Но есть еще одна потенциальная опасность для России, с нашей исторически опирающейся на сложившуюся системой универсального образования с упором на личностный фактор, – отметил председатель ДПФ. – Массированная цифровизация обучения, упор на дистанционные и электронные сервисы без учета всех последствий для качества образования может стать генератором опасных тенденций, ведущих к тотальной коммерциализации, дегуманизации образовательного процесса, распаду образовательного пространства на элитные островки полноценного, качественного обучения для имущих групп и "электронный ширпотреб" в виде базового набора образовательных услуг для остального населения, чей удел – пополнять аморфную потребительскую массу".

ЗАПОЗДАВШИЙ СОФТ

Эти и другие актуальные тезисы дополнили и развили участники круглого стола.

Цифровизацию необходимо сегодня рассматривать как важнейший инструмент в управлении жизненным циклом как военной техники, так и гражданской продукции, подчеркнул руководитель направления жизненного цикла департамента гособоронзаказа Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Яков Бережной.

"Гражданская техника на флоте сегодня не менее наукоемка, нежели сложная военная техника, – пояснил он. – И управлять ее жизненным циклом можно только при помощи цифровых технологий. Цифровизация плюс к тому – важное современное требование при проектировании и создании кораблей. По сути, речь идет о внедрении цифровых технологий, цифровых платформ как интегрированных систем управления в судостроении". Более того, отметил Бережной, "она же – важнейшее требование к ведению современных боевых действий".

В рубке большого десантного корабля "Иван Грен". Фото РИА Новости

Однако на этом пути, по заключению специалиста, существует немало крайне сложных проблем. Основные из них: необходимость создания высокоскоростных отечественных технических средств для систем автоматизированного проектирования, острая нехватка отечественного программного обеспечения и защищенных высокоскоростных систем связи. Со своей стороны, решение этих проблем помогло бы созданию единого информационного пространства для конструкторских бюро, чтобы избегать параллелизма в их работе и в полной мере использовать взаимную поддержку, синергию проектировщиков и создателей будущих кораблей.

На нехватку отечественного сертифицированного софта сетовали и другие участники обсуждения. Наши отечественные разработки софта серьезно отстают, констатировал, например, главный специалист по информационным технологиям компании "Винт" АО "Центр судоремонта "Звездочка" Степан Гаврилов: "Непонятно, с чем конкретно мы можем работать – операционная система, софт, железо. В частности, приходится ориентироваться на китайское железо, аппаратное обеспечение. Но мы в оборонке не можем закупать иностранное программное обеспечение по понятным причинам".

Ситуация, связанная с импортозамещением иностранного программного продукта – действительно большая проблема, согласилась с представителями ВМФ России и кораблестроителей Марина Сергеева, заместитель гендиректора инженерно-технического центра "Сканэкс": "Хотя у нас разрабатываются продукты, которые лучше западных, но с системной реализацией и внедрением в реальную экономику действительно возникают различные трудности".

БУДУЩЕЕ ЛОМИТСЯ В ДВЕРЬ

Между тем цифровое будущее уже не стучится, а буквально ломится в двери судостроительной отрасли и флота.

Цифровизация – часть технологий 4-й промышленной революции, подчеркнул декан факультета машиностроения Московского политехнического университета Евгений Сафонов. Она выступает сегодня как инструмент цифрового управления всеми сферами производства и жизни. И мы, Россия, сегодня здесь отстаем, хотя и бежим изо всех сил, потому что у нас не завершилась еще 3-я промышленная революция, связанная с электроникой и интернетом. "Более того, нормативное регулирование этой сферы у нас вообще находится на угрожающе отсталом уровне, на уровне первой промышленной революции", – полагает он.

В сфере флота: военного, гражданского и судостроения – технологии ориентированы на создание различных роботизированных систем по управлению судами, как роботизированных комплексов военного назначения, так и предназначенных для промышленности, в частности для разработки шельфовых ресурсов, рассказал главный инженер ЦНИИ "Курс" Дмитрий Вавилов.

За рубежом цифровизация морской отрасли, в том числе торгового судоходства, получила большое развитие. Международная морская организация (IMO) уже разрабатывает стандарты и регламенты, которые будут применяться для проектирования и эксплуатации подобных средств (так называемых беспилотных и безэкипажных). В России нормотворческий процесс по теме также стартовал в профильных ведомствах. Углубляются процессы роботизации судов, вплоть до создания полностью безэкипажных плавсредств. Уже в 2020 году планируется полноценное применение на судах управляющих систем и программного обеспечения. В России тоже создаются такие системы, и в ближайшее время они начнут работать.

В КНР в июне 2019 года спущен первый супертанкер, оснащенный системой беспилотного управления на базе искусственного интеллекта, а в Финляндии зимой 2018 года прошло испытание парома с дистанционным управлением, дополнил эти данные советник руководителя Росморречфлота Алексей Кравченко. Однако, по его мнению, флот должен подойти к беспилотной теме взвешенно, без авантюрных экспериментов. Судно без людей создать можно, можно и выпустить его в море и даже ошвартовать в нужной гавани, но как судно-робот сможет обеспечить без людей борьбу за собственную живучесть? Море ведь – мощнейшая стихия, не всегда предсказуемая. Как без экипажа справиться с другими неизбежными для морского труда и службы функциями. А как суда-роботы смогут обеспечить функцию спасения человека за бортом? Ведь сегодня подавляющее большинство моряков с потерпевших крушение судов спасают именно проходящие мимо суда. Точнее, конечно, экипажи этих судов.

Во всяком случае, согласились участники дискуссии, необходимо принятие соответствующих нормативных документов. Частично они разрабатываются, частью разработаны, а частью приняты за рубежом и у нас. Но очевидно также, что принятие таких документов во всем необходимом их комплексе требует пересмотра всего нынешнего международного морского законодательства. Смело сформулировал эту задачу декан судомеханического факультета Московской государственной академии водного транспорта Владимир Якунчиков, "беспилотные суда – будущее морского транспорта, но для этого необходима срочная разработка нормативно-правовой базы для будущего беспилотного флота".

В дискуссии, которая продолжалась около 4 часов, выступило 19 человек. Поступило 37 интересных предложений и проектов, которые ДПФ обобщит в виде практических рекомендаций, направит в соответствующие инстанции и будет сопровождать на этапе реализации одобренных проектов, подвел итог обсуждению Михаил Ненашев.

"Это было обстоятельное, объективное обсуждение сложившейся обстановки, – в заключение круглого стола подчеркнул председатель Общероссийского движения поддержки флота. – И ДПФ как интегральная площадка для важнейших, проблемных диалогов, дискуссий о судьбах и потребностях флота, как площадка согласования интересов и мнений постарается сделать все возможное, чтобы нынешняя широкая встреча послужила побудительным стимулирующим мотивом для необходимых преобразований".

Цыганова Наталья Александровна

Александр Анатольевич Цыганов – журналист-международник.