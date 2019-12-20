Войти
Интерфакс-АВН

Зенитчики Ленинградской армии ВВС и ПВО провели учение с С-300

634
0
0
Расчет С-300ПМ2 отрабатывает учебный пуск по условной цели
Расчет С-300ПМ2 отрабатывает учебный пуск по условной цели.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Расчеты зенитного ракетного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО провели учение по отражению авиационного удара условного противника с применением систем С-300ПМ-2 "Фаворит", сообщили в четверг в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"Основной акцент тренировки был направлен на отражение учебных массированных ракетных авиационных ударов различных категорий сложности", - говорится в сообщении ЗВО.

Военные сообщили, что зенитчики отработали нормативы по переводу техники в боевое положение и заряжанию пусковых установок ракетами.

Зенитные ракетные системы С-300ПМ-2 "Фаворит" являются развитием систем С-300 (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Боевые возможности повысились за счет новой ракеты и расширения информационных возможностей командного пункта по обнаружению и сопровождению баллистических целей с сохранением сектора обнаружения аэродинамических целей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-300
С-300П
С-300ПМУ-2
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
25.03.2013
Прорехи в зонтике над Центральной Азией
25.06.2012
Оружие России: 67 лет спустя
04.05.2010
"Мысль российского инженера работает быстрее, чем мысль российского бюрократа"
27.01.2010
О состоянии и перспективах отечественного ОПК
03.03.2008
Частокол противовоздушной обороны. Повышенный спрос в России и за рубежом на системы ПВО стимулирует развитие производственных мощностей
12.04.2007
«ТРИУМФ» — на стороне сильных
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.12 17:16
  • 1
Украинскую армию научат вести бой в городе и захватывать шахты
  • 20.12 16:37
  • 3
Sohu: Даже у F-15 и F-16 есть шанс "обмануть" зенитные ракеты российского ЗРК С-500
  • 20.12 16:32
  • 25
Газотурбинный двигатель для Т-14 "Армата"? А почему бы и нет
  • 20.12 16:30
  • 14
Путин: силы самообороны в Донбассе состоят из местных жителей, иностранных войск там нет
  • 20.12 16:15
  • 25
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 20.12 15:52
  • 1
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 20.12 15:34
  • 2
Представители стран НАТО выстраиваются в очередь участников переговоров по Донбассу
  • 20.12 15:32
  • 18
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 20.12 14:46
  • 55
"Армате" добавили целей
  • 20.12 14:32
  • 1
Мал, да удал: Як-130 применили в качестве штурмовиков в Алжире
  • 20.12 14:24
  • 19
Не поехали: будет ли достроен российский сегмент МКС
  • 20.12 14:16
  • 1
"Коалиция-СВ" не торопится
  • 20.12 13:41
  • 2
В Индии показали сброс 2,5-тонной ракеты "БраМос" с Су-30МКИ с "конструктивными доработками"
  • 20.12 13:32
  • 1
Shuttle мог сбросить ядерную бомбу на Москву, считали советские ученые
  • 20.12 11:47
  • 1965
Как насчёт юмористического раздела?