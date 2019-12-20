Зенитчики Ленинградской армии ВВС и ПВО провели учение с С-300

Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Расчеты зенитного ракетного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО провели учение по отражению авиационного удара условного противника с применением систем С-300ПМ-2 "Фаворит", сообщили в четверг в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"Основной акцент тренировки был направлен на отражение учебных массированных ракетных авиационных ударов различных категорий сложности", - говорится в сообщении ЗВО.

Военные сообщили, что зенитчики отработали нормативы по переводу техники в боевое положение и заряжанию пусковых установок ракетами.

Зенитные ракетные системы С-300ПМ-2 "Фаворит" являются развитием систем С-300 (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Боевые возможности повысились за счет новой ракеты и расширения информационных возможностей командного пункта по обнаружению и сопровождению баллистических целей с сохранением сектора обнаружения аэродинамических целей.