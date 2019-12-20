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РИА Новости

Эксперт об испытаниях ракеты BrahMos: наши успехи нервируют США

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Истребитель индийских ВВС Су-30МКИ
Истребитель индийских ВВС Су-30МКИ.
Источник изображения: © Фото : страница ВВС Индии в Twitter

Опубликовано видео испытаний российско-индийской сверхзвуковой ракеты. Как отметил в эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин, BrahMos олицетворяет успешное сотрудничество России и Индии в "чувствительной" для США области.

В Индии прошли испытания сверхзвуковой крылатой российско-индийской ракеты BrahMos. Видео запуска опубликовано в Twitter ВВС Индии.


Ракета "воздух – земля" была выпущена с истребителя Су-30МКИ, после чего успешно поразила цель у побережья штата Одиша.

Российско-индийское предприятие BrahMos, созданное в 1998 году и названное в честь рек Брахмапутра и Москва, производит одноименные крылатые ракеты, а также пусковые установки, системы управления ракет, оборудует хранилища, отвечает за обучение экипажей, ремонт и модернизацию ракет, напоминает РИА Новости.

Ракета BrahMos способна развивать скорость, в 2,5 – 2,8 раза превышающую скорость звука. Ее можно запускать с подводных лодок, кораблей, береговых установок, а также с самолетов.

Ранее в компании сообщали, что совместную российско-индийскую гиперзвуковую ракету воздушного базирования Brahmos-2 планируют создать и испытать к 2024 году.

Комментируя в эфире радио Sputnik нынешние испытания, военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин обратил внимание на перспективы российско-индийского военного сотрудничества.

"Взаимодействия РФ и Индии, так уже исторически сложилось, теплые и взаимовыгодные. Индия ценит в России обязательность и, конечно же, качество вооружения. На рынок мы поставляем добротное, качественное вооружение. Поэтому индийские партнеры с удовольствием взаимодействуют в военно-техническом сотрудничестве по его совместному производству. Ракета, которую испытали, как раз и олицетворяет наши совместные успехи в весьма "чувствительной" области, и это в определенной степени нервирует США. Соединенные Штаты хотели бы сдвинуть свой баланс взаимодействия с Пакистана на Индию, как на страну, которая могла бы сбалансировать, как они считают, "угрозы Китая всему миру и конкретно США". Но мы видим желание индийских партнеров не только создавать новые вооружения вместе с Россией, но и совместно постигать космические просторы. Все это характеризует перспективу нашего сотрудничества", – сказал Андрей Кошкин.

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Страны
Индия
Китай
Пакистан
Россия
США
Продукция
Brahmos-2
PJ-10 Brahmos
Су-30
Су-30МК
Проекты
ГЗЛА
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