Эксперт об испытаниях ракеты BrahMos: наши успехи нервируют США

Опубликовано видео испытаний российско-индийской сверхзвуковой ракеты. Как отметил в эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин, BrahMos олицетворяет успешное сотрудничество России и Индии в "чувствительной" для США области.

В Индии прошли испытания сверхзвуковой крылатой российско-индийской ракеты BrahMos. Видео запуска опубликовано в Twitter ВВС Индии.

#IndianAirForce successfully fired #BrahMos 'air version' missile from the Su-30 MKI today. The launch was smooth with the missile following the desired trajectory and achieving a 'direct hit' on a sea target off the Odisha coastline. pic.twitter.com/wKpMUFKF5M - Indian Air Force (@IAF_MCC) December 17, 2019

Ракета "воздух – земля" была выпущена с истребителя Су-30МКИ, после чего успешно поразила цель у побережья штата Одиша.

Российско-индийское предприятие BrahMos, созданное в 1998 году и названное в честь рек Брахмапутра и Москва, производит одноименные крылатые ракеты, а также пусковые установки, системы управления ракет, оборудует хранилища, отвечает за обучение экипажей, ремонт и модернизацию ракет, напоминает РИА Новости.

Ракета BrahMos способна развивать скорость, в 2,5 – 2,8 раза превышающую скорость звука. Ее можно запускать с подводных лодок, кораблей, береговых установок, а также с самолетов.

Ранее в компании сообщали, что совместную российско-индийскую гиперзвуковую ракету воздушного базирования Brahmos-2 планируют создать и испытать к 2024 году.

Комментируя в эфире радио Sputnik нынешние испытания, военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин обратил внимание на перспективы российско-индийского военного сотрудничества.