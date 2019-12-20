Россия и Япония проведут учения в Аденском заливе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ.

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Россия и Япония проведут в последнюю неделю декабря совместные учения в Аденском заливе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с японским коллегой Тосимицу Мотэги.

"В ближайшие дни, буквально, в конце декабря, в последнюю неделю декабря запланированы российско-японские учения по противодействию пиратству в Аденском заливе", - сказал Лавров.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что на декабрь запланированы совместные российско-японские антипиратские учения в Аденском заливе, впервые они прошли в ноябре 2018 года.