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РИА Новости

Путин призвал усилить работу по линии контрразведки

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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. России необходимо усиливать работу по линии контрразведки, повышать уровень защиты важнейших информационных ресурсов и охраны госграницы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Конечно, следует усиливать работу по линии контрразведки, повышать уровень защиты важнейших информационных ресурсов и охраны госграницы", - сказал Путин, приветствуя гостей концерта в честь Дня работника органов безопасности России.

Также президент подчеркнул, что необходимо решительно действовать в борьбе с коррупцией.

На концерт, в частности, приглашены министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, глава МВД Владимир Колокольцев, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава СВР Сергей Нарышкин, директор ФСБ Александр Бортников.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Лавров Сергей
Нарышкин Сергей
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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