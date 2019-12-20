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Деловая газета "Взгляд"

Стало известно о намерении Трампа подписать военный бюджет с санкциями против России

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo, Evan Vucci

Глава Белого дома Дональд Трамп планирует подписать военный бюджет страны на 2020 год в пятницу, пишут СМИ.

Документ предусматривает санкции против России по "Северному потоку – 2", "Турецкому потоку", и в рамках "Акта о защите гражданского населения Сирии", передает ТАСС со ссылкой на газету Politico.

В последнем акте предлагается введение рестрикций за поддержку правительственных сил Сирии.

Оборонный бюджет составит 738 млрд долларов, это на 3,1% превышает показатель 2019 года.

На базовые нужды будут выделены 635 млрд долларов, 71,5 млрд направят на военные операции в Афганистане, Сирии, Йемене и других странах.

Еще 31,5 млрд направят на поддержание боеготовности ядерного оружия и его модернизацию.

Напомним, американский конгресс заложил в оборонный бюджет на будущий год введение санкций в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток".

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, сколько денег США выделяют соседним с Россией странам.


Алексей Дегтярев

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Йемен
Россия
Сирия
США
Турция
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
Ядерный щит
ЯО
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