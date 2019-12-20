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Деловая газета "Взгляд"

Американский флот собрался увеличить число беспилотников для противостояния России

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Источник изображения: defense.gov

Поскольку Россия наращивает подводную активность в Средиземном море, Арктике и Атлантике, ВМС США собрались расширить инвестиции в беспилотники – как разведывательные, так и дозаправщики, пишут американские СМИ со ссылкой на командующего американским флотом в Европе адмирала Джеймса Фогго.

"Мы наблюдаем всплеск подводной активности военно-морского флота Российской Федерации, какого мы давно не видели", – приводит слова Фогго USNI news.

Он отметил, что для сохранения своего преимущества США должны продолжать заниматься исследованиями и разработками в подводной области, а также подчеркнул, что огромное число преимуществ американскому флоту может предоставить разведывательная беспилотная авиация.

По словам Фогго, важно знать, что происходит в месте действия его флота, и для этого США могли бы активнее использовать беспилотники.

Он высказался в поддержку разработки беспилотного самолета-заправщика MQ-25A Stingray, который появился благодаря программе создания БПЛА для авианосцев. Boeing должен создать этот беспилотник к 2024 году. Фогго отметил, что беспилотник-заправщик позволит увеличить дальность действия ударной авиации или разведки ВМС США.

В сентябре сообщалось, что корпорация Boeing провела испытания первого палубного беспилотного самолета-заправщика MQ-25 Stingray. Сообщалось, что один беспилотник будет способен доставлять примерно 8 тонн горючего для дозаправки в воздухе от четырех до шести истребителей на расстояние до 930 км.


Сергей Гурьянов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
MQ-25 Stingray
Компании
Boeing
Проекты
Авианосец
Арктика
БПЛА
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