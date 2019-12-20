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Российская газета

Первая партия автоматов АДС поступила в войска

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Двухсредный автомат АДС под водой
Двухсредный автомат АДС под водой.
Источник изображения: vitalykuzmin.net

Первая партия автоматов АДС, которые могут стрелять как под водой, так и на суше, поступила в войска.

Автомат двухсредный специальный поступит на вооружение морского спецназа и подразделений по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами.

Раньше боевые пловцы были вынуждены брать с собой на задание два вида оружия - АК для действий на земле и автомат подводный специальный для стрельбы под водой.

Теперь, с появлением двухсредного оружия, спецназовцам не нужно будет таскать с собой лишний груз. Несколько лет назад спецназу были переданы несколько образцов оружия. При эксплуатации автоматов разработчикам было поручено доработать оружие для повышения удобства эксплуатации.

Как рассказали ТАСС в холдинге "Высокоточные комплексы", производство этого уникального оружия уже освоено и первая партия АДС в рамках гособоронзаказа отправлена заказчику.

Автомат-амфибия использует два типа боеприпасов. На земле АДС стреляет классическими автоматными патронами 5,45, под водой используются спецпатроны такого же калибра. При подводной стрельбе эффективная дальность достигает 25 метров.

Двухсредный автомат является уникальным оружием, аналогов которому в мире пока не создано

Автомат сделан по схеме "булл-пап", то есть магазин находится за спусковым крючком. Это делает оружие более компактным и сбалансированным. Для усиления огневой мощи на автомат устанавливается подствольный гранатомет. Так как патроны имеют одинаковый калибр, к ним подходит обычный магазин от АК-74.

Как отмечают эксперты, двухсредный автомат является уникальным оружием, аналогов которому в мире пока не создано.


Александр Степанов

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  • В новости упоминаются
Продукция
АДС
АК-74 "Калашников"
Компании
Высокоточные комплексы
Проекты
Гособоронзаказ
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1 комментарий
№1
20.12.2019 05:20
Это хорошо,лишь бы в достатке было патронов специальных.
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