Гостайна: дело об аварии Ту-154 закрыто

Обломки потерпевшего крушение самолета Ту-154 Минобороны России при подъеме на борт судна во время поисковой операции около Сочи, 26 декабря 2016 года Vladimir Velengurin/Russian Emergencies Ministry/Reuters.

СКР прекратил расследование дела о крушении Ту-154 в Сочи

СКР прекратил расследование уголовного дела о крушении самолета Минобороны Ту-154 в Черном море у берегов Сочи в 2016 году, при котором погибли 92 человека, в том числе 65 участников ансамбля имени Александрова. Как рассказал представитель потерпевших Игорь Трунов, расследование было закрыто ввиду отсутствия состава преступления, причем само постановление о прекращении уголовного дела является государственной тайной.

Следственный комитет России прекратил расследование уголовного дела о крушении самолета Минобороны Ту-154 в Черном море у берегов Сочи в 2016 году, при котором погибли 65 участников Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова.

Об этом рассказал представитель потерпевших Игорь Трунов. По словам юриста, расследование было закрыто ввиду отсутствия состава преступления, причем само постановление о прекращении уголовного дела является государственной тайной, передает РИА "Новости".

Воздушное судно совершало рейс по маршруту Москва - Латакия и должно было доставить знаменитый ансамбль Минобороны имени Александрова на авиабазу "Хмеймим" в Сирии, где музыканты планировали дать праздничный концерт для российских военнослужащих, которые участвовали в операции на сирийской территории.

Была на борту и Доктор Лиза - глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, сопровождавшая партию лекарств для университетского госпиталя Тишрин в Латакии. Известно, что машина должна была совершить промежуточную посадку в Моздоке, но из-за плохих погодных условий села в Адлере неподалеку от Сочи, где и пополнила запасы топлива.

25 декабря в 05:25 по московскому времени лайнер взял курс на Хмеймим, однако уже через две минуты полета воздушное судно исчезло с радаров. Практически сразу МЧС и Миноброны России начали совместную поисковую операцию - и уже спустя несколько часов информационные агентства сообщили страшную новость: никому из 84 пассажиров рейса и восьми членов экипажа выжить не удалось.

В поисковую группу вошли порядка 3,5 тыс. человек, было привлечено 45 кораблей (в том числе 7 судов Черноморского флота), 192 водолаза, глубоководные аппараты, 12 самолетов и 5 вертолетов, а также беспилотные летательные аппараты. Россиянам также помогали сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии.

Помимо Доктора Лизы и артистов ансамбля, в авиакатастрофе погибли балетмейстер-постановщик, народный артист России Вячеслав Ермолин, худрук ансамбля и генерал-лейтенант Валерий Халилов, а также съемочные группы телеканалов "Звезда", "Первый канал" и "НТВ".

Только на третий день операции был найден первый - речевой - "черный ящик" разбившегося Ту-154. А еще через день был обнаружен второй параметрический бортовой самописец. 29 декабря была завершена активная фаза поисковой операции. Всего были найдены тела 20 человек и многочисленные останки.

Тела и фрагменты тел жертв катастрофы отправлялись в Москву для проведения опознания и генетической экспертизы. В тот же день прошли первые похороны жертв катастрофы, их предали земле на Военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Во время поисков нашли и большое количество обломков рухнувшего самолета. Они находились на расстоянии 1,7 тыс. метров от берега и имели радиус разброса 500 метров.

Кроме того, в ходе поисковой операции удалось найти и фрагменты бомбардировщика американского производства Douglas A-20 Havoc/DB-7 Boston, поставленного в СССР по ленд-лизу из США и разбившегося 15 ноября 1942 года. Также на дне моря покоились несколько неразорвавшихся авиабомб, которые были уничтожены спасателями.

Сразу после трагического происшествия Военный следственный отдел Следственного комитета России по Сочинскому гарнизону возбудил уголовное дело по статье 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия"). Позднее дело передали в центральный аппарат СК РФ. Оказывало помощь в следственной работе и ФСБ РФ.

Соболезнования в связи со случившимся российской стороне выразили руководители многих государств, главы крупнейших религиозных конфессий, деятели искусства России и других стран. 26 декабря в России и соседней Белоруссии был объявлен днем траура.

Ряд экспертов обратили внимание на то обстоятельство, что площадь разброса обломков воздушного судна очень велика, что могло говорить о взрыве на борту Ту-154, который произошел в результате теракта или диверсии. Однако в первый же месяц расследования несколько СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что следствие исключает версию о теракте.

Рафаэль Фахрутдинов