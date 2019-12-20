Выдержки из пресс-конференции Владимира Путина, касающиеся вопросов обороны и вооружений.

Если договор СНВ-3 не будет продлен, то больше не будет никаких препятствий для развития гонки вооружений

Предприятия российской "оборонки" закредитованы на сотни миллиардов рублей, решение этой проблемы должно быть готово до конца недели, заявил на пресс-конференции глава РФ Владимир Путин. Президент признал, что проводил совещания по этому вопросу и поручил заинтересованным лицам в течение недели подготовить уже окончательный вариант решения.

"Правительство, Центральный банк, все участники этого процесса, включая сами оборонные предприятия и людей, которые в правительстве отвечают за это, сейчас активно работают над тем, как развязать этот узел. Он развязываемый. Решения вполне рыночные есть", – сказал Путин.

Ключевой проблемой современности российский президент назвал неопределенное состояние договора о "Стратегических наступательных вооружениях". Экспертами было отмечено, что российско-американские контакты по контролю за вооружениями, включая СНВ-3, не приведут к каким-либо решениям до президентских выборов в США 2020 года. В свою очередь Россия до конца текущего года готова продлить договор СНВ-3, об этом заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы дали наше предложение, я уже говорил, хочу еще раз повторить: мы вплоть до конца года готовы просто взять и продлить действующее соглашение СНВ-3" – заявил Путин. Срок действия договора СНВ-3, вступившего в силу 5 февраля 2011 года, истекает в 2021 году.

О проблемах безопасности в Тихоокеанском регионе президент высказался коротко, но емко. Он отметил, что Россия не планирует создавать военный союз с Китаем. "У нас нет военного союза с Китаем, и мы не планируем его создавать", –сказал Путин. "А то, что пытаются в Восточной Азии создать этот военный союз, другие страны – США, Япония, Южная Корея – мы это видим. Считаем это контрпродуктивным, ни к чему хорошему это не приведет", – продолжил он. В рамках военно-технического сотрудничества Москва помогает Пекину создать систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН). "Но это не система нападения, это система о раннем предупреждении о ракетном нападении, то есть эта система работает, когда на вас нападают. Это чисто оборонительная система. Такими системами пока обладают только США и Россия. Повторяю, это система, которая не подталкивает к агрессии, а направлена на защиту своей собственной территории", – заявил Путин.

"Я думаю, что Китай и сам в состоянии создать СПРН – систему о раннем предупреждении о ракетном нападении. Но с нашей помощью он сделает это быстрее. Это качественным образом повлияет на обороноспособность нашего стратегического партнера", – резюмировал президент.

Напоминаем, что Россия и Китай заключили контракт на разработку программного обеспечения для СПРН на 60 млн. долл.

О том, что между Россией и Китаем заключен, как минимум, один контракт по тематике СПРН, он оценивается примерно в 60 млн. долл. ранее сообщила газета Ведомости. Из того же источника известно, что соглашение касается разработки программного обеспечения, которое задействовано в работе СПРН. Известно, также, что российская система предупреждения о ракетном нападении включает наземный и космический эшелоны. Наземный сегмент состоит из сети надгоризонтных радиолокационных станций "Воронеж". Они работают в различных диапазонах радиоволн. РЛС способны обнаруживать космические, баллистические и аэродинамические объекты. Сообщалось, что орбитальная группировка СПРН в перспективе будет состоять из 10 космических аппаратов "Тундра", развертывание которых должно быть осуществлено к 2022 году.

Россия также выполняет крупный контракт на поставку КНР зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф". В ноябре прошлого года агентство "Интерфакс" сообщало, что Россия завершила поставку Китаю 24 истребителей Су-35.

Освещая события в Донбассе, президент РФ Владимир Путин заявил о присутствии иностранных наемников в зоне конфликта на юго-востоке Украины, причем с обеих конфликтующих сторон. "Что касается наемников, там есть и французы, и немцы, которые воюют и на одной стороне, и на другой", – сказал Путин. Он отметил, что эти наемники не составляют основу вооруженных формирований.

Президент добавил, что основной проблемой конфликта в Донбассе является отсутствие желания решить его мирным путем. "Самая главная проблема заключается в том, что нет желания решать этот вопрос в диалоге с людьми, не пытаться создать благоприятные для себя условия для решения проблем силовым способом, с помощью танков, артиллерии и авиации", – сказал Путин.

"Когда руководство Украины избавится от, на мой взгляд, абсолютно ошибочного подхода к решению проблемы, а перейдет к диалогу, тогда можно будет и решить (конфликт в Донбассе) ", – добавил он. По мнению Путина, если занять позицию "договоренности и диалога, тогда проблема будет решена". "Если будут предприниматься и дальше попытки силовым способом задушить, я думаю, что вряд ли это можно будет сделать", – подчеркнул президент.

Материал подготовлен на основе информации агентства "Интерфакс"

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО