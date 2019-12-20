В Калифорнии продемонстрировали беспилотный вертолет на базе Robinson R-44

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В то время, как некоторые группы инженеров разрабатывают специальные беспилотные летательные аппараты, другие идут по более простому и дешевому пути.

Компания Skyryse показала первый полет своего беспилотного вертолета. Видеоролик об этом был опубликован на их официальном YouTube-канале. Представленный калифорнийский стартап, как утверждается, уже привлек 13 миллионов долларов дополнительных инвестиций, а общие вложения в перспективный проект оцениваются в три раза большую сумму.

Разработчики не стали придумывать совершенно новое транспортное средство, оснастив обычный серийный вертолет Robinson R-44 умным пилотом.

Передовая система Skyryse Flight Stack составлена из десятка датчиков и системы безопасности, которые отслеживают движение аппарата, предотвращая аварии. Во время полета профессиональные пилоты находились внутри кабины, чтобы предотвратить возможные неожиданности. Однако их вмешательство не потребовалось.

Очевидно, что разработка будет интересна и военным самых разных стран, где имеется значительный парк вертолётов. Новую систему можно использовать для разведки или доставки грузов в зону боевых действий. При необходимости – даже в качестве мишени на учениях.

Концепция, предложенная Skyryse, далеко не нова. В частности, в 2016 году в ряде интернет-СМИ уже заявлялось о планах переделать устаревшие истребители ВВС США в боевые беспилотники.