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Назван конкретный "виновник" космических провалов России

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Николай Севастьянов
Николай Севастьянов.
Источник изображения: Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Генеральный директор ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Николай Севастьянов, обещавший в 2006 году с 2020 года наладить промышленную добычу гелия-3 на Луне, назвал генконструктора пилотируемых программ "Роскосмоса" Евгения Микрина конкретным "виновником" космических провалов России. Соответствующая жалоба первого с просьбой отправить второго на работу в Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) поступила на имя главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, сообщает РИА Новости.

В письме Севастьянова отмечается, что совмещение Микриным должности отраслевого генерального конструктора по "Пилотируемым космическим системам и комплексам" и генконструктора "Энергии" привело к конфликту интересов — срыву сроков выполнения ключевых направлений деятельности РКК.

Речь идет о разработке разгонного блока ДМ-03 для ракеты "Ангара", выполнении контракта по изготовлению ангольского спутника, срыве сроков запуска к МКС модулей "Наука", "Причал" и научно-энергетического модуля, а также перетяжелении разрабатываемого пилотируемого корабля "Орел" (бывшая "Федерация").

Николай Севастьянов в 2006 году

Источник изображения: Скриншот: "Лента.ру"

Агентство обращает внимание на то, что между Севастьяновым и Микриным имеет место конфликт, возникший после того, как первый, являясь гендиректором "Энергии", лично назначил себя ее генконструктором, тем самым сместив с должности второго.

РИА Новости также отмечает, что в декабре Микрин продал свою долю в "Энергии", составлявшую 0,00364 процента акций, поскольку владение ею в подведомственном предприятии нарушает положение "О генеральном конструкторе по созданию вооружения и военной техники".

В декабре американское издание The Hill написало, что регулярные пилотируемые миссии американских космических кораблей к МКС, которые должны стартовать летом 2020 года, приведут к краху России как космической державы, а недавние аварии, связанные с российской техникой, демонстрируют растущую проблему контроля качества в российской космической программе.

В ноябре глава службы внутреннего аудита госкорпорации Артем Мельников заявил, что Рогозин имеет право получать больше, чем руководитель НАСА Джеймс Брайденстайн, потому что отвечает за большее количество задач.

В апреле 2017 года полковник ВВС России Геннадий Падалка, покинувший отряд космонавтов, написал обращение с критикой главы Центра подготовки космонавтов Юрия Лончакова и призывом уволить руководителя, обвинив его во лжи, кумовстве и дезертирстве.

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1 комментарий
№1
20.12.2019 15:52
Клоуны... Жалко что все это творится в России.
0
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