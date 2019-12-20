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Российская газета

Путин: У нас нет гарантий неразмещения ракет США на Курилах

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Коллаж "Американская база на Курильских островах"
Коллаж "Американская база на Курильских островах".
Источник изображения: gazeta.ru

Планы США по размещению ракет на территории Японии осложняют работу по заключению мирному договору с Россией, поскольку у Москвы нет гарантий, что чужие вооружения не появятся на Курильских островах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос японского журналиста.

"Ведь это не мы сказали, что США договариваются с Японией о размещении ракет средней дальности, это все прозвучало из ваших и американских источников. Как мы можем это не учитывать, в том числе - в контексте островов?" - спросил он в ответ.

"Где у нас гарантии, что завтра на этих островах не появятся новые ударные системы американского оружия? Это же не может не быть предметом нашего обсуждения", - подчеркнул лава государства.

Тем не менее, искать выход надо и российская сторона готова вести диалог с японским руководством, с которым у нее сложились "добрые, доверительные отношения".

Пока такого решения нет, но Россия хочет его найти. "Это должно быть хикиваки - ничья, если выражаться терминологией дзюдо", - считает Владимир Путин.


Галина Мисливская

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Япония
Персоны
Путин Владимир
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