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Вестник Мордовии

Снайперских винтовок ORSIS T-5000 поставлено за рубеж на 100 млн рублей

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Источник изображения: Фото: rostec.ru.

Компания "Рособоронэкспорт" Госкорпорации Ростех реализовала контракт на поставку иностранному заказчику партии винтовок ORSIS T-5000 на сумму более 100 миллионов рублей. Об этом сообщает rostec.ru.

"С 2017 года, когда "Рособоронэкспорт" получил право поставлять за рубеж гражданское и служебное оружие, компания проработала заявки иностранных заказчиков на него на сумму свыше 150 млн долларов. Несколько контрактов уже исполнено, в том числе на поставку винтовок ORSIS T-5000, к которым мы видим большой интерес со стороны армейских, полицейских и специальных подразделений наших партнеров. Сегодня ведем переговоры и участвуем в тендерах на поставку этих образцов в ряд стран", - сообщил заместитель генерального директора "Рособоронэкспорта" Игорь Севастьянов.

"Рособоронэкспорт" достиг с разработчиком и производителем винтовок ORSIS компанией "Промтехнология" договоренности о совместной работе, что приносит обоюдные положительные результаты. Специалисты спецэкспортера принимают участие в разработке перспективных видов стрелкового оружия совместно с ORSIS. Например, в конструкции недавно анонсированного военного варианта винтовки К-15М были учтены предложения "Рособоронэкспорта", которые основываются на требованиях заказчиков и тенденциях мирового рынка оружия.

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  • В новости упоминаются
Продукция
ORSIS T-5000
Компании
Промтехнологии ГК
Ростех
РОЭ
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