Viewpoint (Япония): российские подлодки будут резать подводные кабели?

Военные аналитики поражаются небывалой скорости развития в России военных технологий и подводного флота, отмечает японское издание. Оно предупреждает НАТО: нужно проявлять особую осторожность, ведь российские подлодки имеют достаточно возможностей, чтобы перерезать подводные кабели, связывающие Западную Европу с США.

Прошедший в начале этого месяца в Лондоне саммит НАТО принял итоговое заявление, в котором подтверждены обязательства совместной обороны стран-членов альянса. На саммите особо обсуждалась опасность военного усиления России, а также угроза, исходящая от роста военного потенциала Китая.

Ход саммита продемонстрировал и наличие между участниками НАТО расхождений во взглядах. Если одни страны, и, прежде всего, три прибалтийские государства (Эстония, Латвия и Литва) и Польша подчеркивали, что "главным врагом" по-прежнему остается Россия, то другие члены Североатлантического альянса утверждали, что именно растущая военная мощь Китая представляет сейчас основную опасность.

Между тем последнее время НАТО начинает сильно нервничать из-за усиления российского подводного флота. Информационные службы альянса сообщают, что впервые после развала Советского Союза именно в 2019 году советские подводные силы начали проявлять небывалую активность. Особенно отмечается усиление военной деятельности российских ВМС на морском дне.

В октябре этого года в норвежской акватории было замечено одновременное перемещение 10 российских подводных лодок. Как указывают эксперты, они медленно продвигались на запад в водах вокруг Гренландии, Исландии и Англии (этот ареал известен под названием "GIUK GAP") и вскоре ушли из этого морского ареала. Военные специалисты считают, что в настоящее время необходимо с особой тщательностью наблюдать за передвижениями российских подлодок и с моря, и с воздуха.

Северная Атлантика является важнейшим регионом, в котором сосредоточены морские военные и гражданские пути. Кроме того, здесь проходят основные линии связи, обеспечивающие международный интернет-трафик. Регион очень важен с точки зрения обеспечения безопасности Западной Европы. Российские подводные лодки обладают достаточными возможностями для того, чтобы перерезать подводные кабели, связывающие Западную Европу с Америкой. Именно по ним проходит бóльшая часть интернет-трафика между двумя континентами. Их разрушение предполагает задействование военных и гражданских возможностей, осуществление широкого спектра гибридных операций в кибер - и информационном пространстве. В ближайшем будущем война на морском дне - "Seabed Warfare" - станет важной темой в мировом военно-политическом раскладе.

Военные аналитики поражаются тому, с какой скоростью развиваются в России военные технологии. По сравнению с прошлым российские подлодки стали значительно бесшумнее, а скорость полета их ракет значительно возросла. На днях в России начались ходовые испытания новой АПЛ серии "Борей", которая обладает высокой скрытностью и следить за передвижениями которой очень трудно. Если в будущем году в ВМФ будет развернута новая сверхзвуковая ракета "Циркон", то это сделает возможным для России преодоление американской системы противоракетной защиты. Этой ракетой, в частности, будет вооружен российский атомный подводный крейсер "Петр Великий".

В настоящее время США приступили к разработке собственных сверхзвуковых ракет в противовес российскому военному усилению. Поскольку 2 августа этого года прекратил свое действие американо-российский договор о ликвидации ракет средней и меньшей давности (ДРСМД), в декабре американское военное ведомство осуществило в Калифорнии наземный пуск новой ракеты среднего радиуса действия, что ранее было запрещено по договору.

После того, как в августе этого года Америка успешно осуществила пробный запуск новой крылатой ракеты наемного базирования, Россия и Китай обвинили ее в усилении своего военного потенциала и даже предлагали созвать по этому поводу специальное заседание Совета Безопасности ООН.

В свою очередь, США обвинили Россию в том, что еще до прекращения действия ДРСМД в нарушение договора она тайно разрабатывала ракету SSC-8 (в российской классификации 9М729). Эта ракета имеет среднюю дальность в более, чем в 2000 км, и может нести ядерный заряд. Москва отвергала критику в свой адрес и утверждала, что данная ракета имеет дальность до 500 км. По ДРСМД же запрещалась разработка, экспериментальные запуски и хранение ракет дальностью от 500 до 5500 км.

В ДРСМД сторонами выступали Россия и США. Однако в условиях быстрого наращивания Китаем своего военного потенциала эффективность этого договора начала вызывать сомнения. Ведь Китай один обладает арсеналом почти в 2000 баллистических и крылатых ракет.

США подвергают ожесточенной критике члена НАТО Турцию (присоединилась к альянсу в феврале 1952 года) за ее решение о приобретении у России систем ПВО С-400. Речь идет даже о возможности применения Вашингтоном санкций против Анкары. Президент Путин, используя дружеские отношения с президентом Эрдоганом, стремится внести раскол в единство рядов НАТО.

Французский президент Макрон накануне саммита Североатлантического альянса заявил о "смерти мозга НАТО", что разозлило Трампа. В этих условиях, после прекращения действия договора по ракетам средней и меньшей дальности, обеспечение безопасности НАТО выдвинулось в число наиболее приоритетных задач. НАТО должно очнуться от состояния "смерти своего мозга" и предпринять эффективные меры по противодействию военной угрозе со стороны России и Китая. Особую настороженность Североатлантический альянс должен проявлять в отношении активности российского подводного флота.

Нагатаникава Макото