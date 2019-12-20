Минобороны Франции закажет новые патрульные корабли POM

ЦАМТО, 19 декабря. В ходе состоявшегося в Монпелье совещания президент Франции Эммануэль Макрон объявил о размещении заказа на поставку ВМС Франции новых патрульных кораблей POM (patrouilleurs outre-mer), предназначенных для применения на заморских территориях.

По данным французского еженедельника Le Marin, контракт будет заключен с французской судостроительной компанией SOCARENAM. Поставка кораблей должна быть выполнена в период с 2022 по 2025 гг.

Как предполагается, портами приписки новых кораблей станут: военно-морская база "Нумеа" в Новой Каледонии (2 корабля), военно-морская база "Порт-Реюньон" (о.Реюньон, 2 корабля), военно-морская база "Фар Ют Папеэте" (Французская Полинезия, 1 корабль). База для еще одного корабля пока не определена. Предполагается, что два корабля POM заменят на ВМБ "Нумеа" суда класса P400 "Ля Мокез" и "Ля Глорьез". Два корабля на острове Реюньон заменят патрульное судно (P701) "Ле Малин" и ранее списанный патрульный корабль класса P400. Во Французской Полинезии один корабль POM заменить патрульное судно (P675) "Араго" класса "Лаперуз" и патрульное судно "Ля Рэльез" класса P400.

Опубликованный в 2018 году запрос предусматривал, что новые корабли будут иметь длину около 70 м, осадку менее 3,8 м и смогут развивать максимальную скорость не менее 22 узлов. Первоначальные требования также предусматривали возможность использования БЛА ВВП, но, по данным источника Naval News, может быть выбран БЛА самолетного типа ALIACA разработки Survey Copter (подразделение Airbus).

Ранее SOCARENAM уже построила 3 легких патрульных корабля проекта PLG (Patrouilleur Lйger Guyanais) для ВМС Франции. По информации Министерства обороны Франции, обновление флота размещенных на заморских территориях патрульных кораблей осуществляется в условиях растущей угрозы рыбным ресурсам, биоразнообразию и международным нормам морского права. Корабли POM, обладающие расширенными возможностями, включая БЛА, будут обеспечивать защиту исключительной экономической зоны Франции, противодействовать загрязнению моря, способствовать сохранению окружающей среды, поддерживать проведение поисково-спасательных операций. Таким образом, в период до 2025 года флот всех базирующихся на заморских территориях Франции патрульных кораблей будет полностью обновлен.