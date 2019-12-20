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ЦАМТО

Александр Лукашенко подписал новый план обороны Белоруссии

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Военнослужащие ВС Беларуси
Военнослужащие ВС Беларуси.
Источник изображения: belvpo.com

ЦАМТО, 19 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал одобренный на заседании Совбеза новый план обороны республики, а также концепцию строительства и развития ВС до 2030 года, передает "РИА Новости".

Акцент в них делается на предотвращении развязывания агрессии и стратегическом сдерживании, приводит слова президента его пресс-служба.

"Совет безопасности сегодня на заседании во Дворце Независимости одобрил новый план обороны Беларуси и Концепцию строительства и развития Вооруженных Сил до 2030 года. Пакет документов подписал президент Беларуси Александр Лукашенко", приводит слова президента его пресс-служба.

Как пояснил госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась, в плане обороны акцент делается на предотвращении развязывания агрессии, стратегическом сдерживании. По словам С.Зася, этому вопросу уделено больше внимания, чем в предыдущем плане, разработаны документы по стратегическому сдерживанию.

"Уделено больше внимания и вопросам дестабилизации ситуации в стране – это тоже вопросы обороны. Это реальность нашей современности, с которой столкнулись по всему миру: все начинается с дестабилизации ситуации в стране, провоцирования внутреннего вооруженного конфликта", – рассказал С.Зась.

По его словам, во время прошедшего в четверг заседания Совбеза немало внимания было уделено обеспечению потребностей обороны Белоруссии. "Все было просчитано. Мы в состоянии обеспечить военную безопасность нашей страны, исходя из тех возможностей, что у нас есть... Мы будем планомерно повышать расходы на оборону. Это на самом деле нужно делать, если ставим целью качественно наращивать потенциал Вооруженных сил", – считает госсекретарь. Он уточнил, что, как планируется, за десять лет расходы на оборону вырастут до 1,5% ВВП.

Совет безопасности в четверг также рассмотрел концепцию строительства и развития ВС до 2030 года. По словам С.Зася, этот документ определяет состав и структуру армии, ее задачи в мирное и военное время. При этом в концепции упор сделан на сохранение существующих состава и структуры ВС, их качественное развитие за счет улучшения боевой подготовки, перевооружения и модернизации технической составляющей, передает "РИА Новости".

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