Авиакомпания «Азимут» с самолётами SSJ100 вышла на безубыточность

Авиакомпания "Азимут", выполнившая первый регулярный коммерческий рейс в сентябре 2017 года, в III квартале 2019 года вышла на операционную безубыточность. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил совладелец авиаперевозчика Виталий Ванцев.

"Азимут" - единственная авиакомпания в России, парк которой составляют только самолёты Superjet 100. В этом году "Азимут" получил три Суперджета и сейчас его флот насчитывает 11 самолётов этого типа, все поставлены по контрактам с ГТЛК. К 2023 году, согласно заявлениям руководства, планируется увеличить парк до 16 самолётов SSJ100. Авиакомпания базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. В 2018 году было перевезено 700 тыс. человек, прогноз на 2019 год — 1,2 млн пассажиров.

"Радует, что бизнес-план и жизнь соответствуют друг другу. В III квартале этого года авиакомпания впервые вышла на безубыточность — заработали операционную прибыль", — сказал он.

По словам Ванцева, рейсы авиакомпании показывают хорошую заполняемость — на уровне 85%. "Проект очень непростой. Мы работаем полностью на российском продукте, 80% рейсов авиакомпании "Азимут" — региональные, минуя Москву", — отметил он.

"Порадовал и Sukhoi Superjet. Несмотря на ту критику, которую мы слышали по отношению к этому воздушному судну, у нас сегодня 99,8% регулярность. Регулярность лучше в стране показывает только одна авиакомпания - "Победа" на иностранной технике, на Boeing 737", — добавил он.

В 2018 году авиакомпания "Азимут" получила чистый убыток по РСБУ в размере 464 млн рублей. Выручка авиакомпании составила 3,4 млрд рублей, себестоимость — 3,79 млрд рублей. В результате валовой убыток за прошлый год сложился в размере 374,5 млн рублей.