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Авиация России

Авиакомпания «Азимут» с самолётами SSJ100 вышла на безубыточность

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Superjet 100
Самолёт Superjet 100 авиакомпания "Азимут".
Источник изображения: https://aviation21.ru/

Авиакомпания "Азимут", выполнившая первый регулярный коммерческий рейс в сентябре 2017 года, в III квартале 2019 года вышла на операционную безубыточность. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил совладелец авиаперевозчика Виталий Ванцев.


"Азимут" - единственная авиакомпания в России, парк которой составляют только самолёты Superjet 100. В этом году "Азимут" получил три Суперджета и сейчас его флот насчитывает 11 самолётов этого типа, все поставлены по контрактам с ГТЛК. К 2023 году, согласно заявлениям руководства, планируется увеличить парк до 16 самолётов SSJ100. Авиакомпания базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. В 2018 году было перевезено 700 тыс. человек, прогноз на 2019 год — 1,2 млн пассажиров.


"Радует, что бизнес-план и жизнь соответствуют друг другу. В III квартале этого года авиакомпания впервые вышла на безубыточность — заработали операционную прибыль", — сказал он.


По словам Ванцева, рейсы авиакомпании показывают хорошую заполняемость — на уровне 85%. "Проект очень непростой. Мы работаем полностью на российском продукте, 80% рейсов авиакомпании "Азимут" — региональные, минуя Москву", — отметил он.


"Порадовал и Sukhoi Superjet. Несмотря на ту критику, которую мы слышали по отношению к этому воздушному судну, у нас сегодня 99,8% регулярность. Регулярность лучше в стране показывает только одна авиакомпания - "Победа" на иностранной технике, на Boeing 737", — добавил он.


В 2018 году авиакомпания "Азимут" получила чистый убыток по РСБУ в размере 464 млн рублей. Выручка авиакомпании составила 3,4 млрд рублей, себестоимость — 3,79 млрд рублей. В результате валовой убыток за прошлый год сложился в размере 374,5 млн рублей.

Права на данный материал принадлежат Авиация России
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
СуперДжет-100
Компании
Boeing
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1 комментарий
№1
20.12.2019 09:41
Ну, вот. Не смотря на скепсис многих в отношении Superjet 100, кто-то, если захочет, то может организовать бизнес. Бет криков и стонов. Особенно порадовало вот это:
Цитата, q
"Порадовал и Sukhoi Superjet. Несмотря на ту критику, которую мы слышали по отношению к этому воздушному судну, у нас сегодня 99,8% регулярность. Регулярность лучше в стране показывает только одна авиакомпания - "Победа" на иностранной технике, на Boeing 737", — добавил он.
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