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Российская газета

Путин отметил быстрые темпы развития ОПК при помощи новейших технологий

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Источник изображения: rg.ru

Президент России Владимир Путин констатировал, что отечественная оборонная промышленность достаточно быстро развивается при помощи новейших технологий. Самое главное, по словам главы государства, что оборонную промышленность удалось не только сохранить, но и постоянно развивать.


"Развитие идет очень быстрыми, мощными темпами с использованием последних научных и технологических разработок", - сказал Путин на традиционной большой пресс-конференции.

По словам главы государства, удалось обновить производственную базу, выделив в свое время на это 3 трлн рублей. "Используя новейшие разработки, на этой базе мы создали потом и новейшие системы вооружений. Мы просто сделали это своевременно и последовательно и, как показывает жизнь, как показывает практика, добились хорошего результата", - подчеркнул Путин.

Президент также высказался об одной из главных, по его словам, проблем оборонной отрасли. "Один из главных вопросов здесь - это закредитованность предприятий ОПК. Не буду вас пугать и называть цифры, они значительные - речь идет о сотнях миллиардов рублей. Я собирал коллег по этому вопросу и поручил им в течение недели подготовить уже окончательный вариант нашего решения этой проблемы", - сказал президент.

"Правительство, Центральный банк, все участники этого процесса, включая сами оборонные предприятия и людей, которые в правительстве отвечают за это, сейчас активно работают над тем, как развязать этот узел, и он развязываемый, - добавил российский лидер. - Вполне рыночные решения есть", - сказал Путин.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции


Иван Петров

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Кредитование
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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