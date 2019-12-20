ГК Astra Linux создаст в Ульяновске при содействии регионального штаба "Юнармии" авторизованный учебный центр

Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Группа компаний Astra Linux и Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение (ВВПОД) "Юнармия" подписали соглашения о сотрудничестве, предусматривающее создание на базе "Центра компетенций инженерного кластера" "Юнармии" в Ульяновской области авторизованного учебного центра Astra Linux.

"Центр компетенций инженерного кластера" - пилотный проект регионального штаба "Юнармии" Ульяновской области по ранней профориентации юнармейцев в возрасте с 8 до 18 лет. Программы обучения Центра компетенций будут формироваться с учетом специализаций и кадровых потребностей предприятий ВПК", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

По информации пресс-службы, учащиеся смогут пройти курсы по программированию на языке С, инженерному 3D-моделированию, разработке беспилотных устройств и управлению ими, администрированию ИТ-инфраструктуры и пр.

"Одной из приоритетных задач Центра станет подготовка и проведение профильных олимпиад для школьников средних и старших классов. По завершении пилотного периода проект планируется масштабировать до федерального уровня и открыть Центры компетенций во всех остальных регионах, где действуют штабы "Юнармии", - информирует пресс-служба.

В сообщении приводятся слова директора по образованию ГК Astra Linux Федора Кирдяшова, который отметил, что последние несколько лет компания выступает партнерами ежегодной межрегиональной олимпиады по информатике и компьютерной безопасности для старшеклассников. "Более того, мы активно поддерживаем идею реализации программ ранней профориентации, которые призваны помочь детям еще в школьный период определиться с выбором профессии с учетом личных интересов и реалий рынка труда", - сказал он.