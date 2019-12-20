"Коалиция-СВ" не торопится

Вчера, 18 декабря, информационное агентство "РИА Новости" сообщило о том, что завод "Уралтрансмаш" изготовил первую опытную партию самоходных артиллерийских установок "Коалиция-СВ".

Контракт на поставку новых САУ был заключен ещё в 2017 году. Тогда сообщалось, что в 2019 году должны завершиться государственные испытания. В 2020 году "Коалиция-СВ" должна была пойти в серийное производство, но теперь стало известно о существенном смещении этих сроков.

Опытный образец САУ "Коалиция-СВ" Источник изображения: naked-science.ru

В интервью агентству "РИА Новости" гендиректор "Уралтрансмаша" Дмитрий Семизоров заявил: "Коалиция-СВ на сегодняшний день обгоняет время, поэтому потребность в существующих моделях от 2С3М ("Акация") до 2С19М2 ("Мста-СМ") будет ещё долго. Мне кажется, что основу парка самоходных артиллерийских установок в этом калибре составят именно модели 2С19М1 ("Мста-С") и модернизированные 2С19М2, в которых заложен просто гигантский модернизационный потенциал".

Самоходная гаубица 2С35 "Коалиция-СВ" разрабатывалась в период с 2002 по 2013 год в ЦНИИ "Буревестник". Опытные образцы самоходок "Коалиция" на гусеничных шасси были впервые показаны в 2015 году на московском параде в честь 70-летия Победы. Машина вооружена нарезным 152-мм орудием 2А88, способным поражать цели на расстоянии до 70 км.