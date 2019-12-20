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ТАСС

Путин назвал закредитованность предприятий ОПК одной из главных проблем отрасли

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Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Президент также констатировал быстрые темпы развития оборонной промышленности с использованием новейших технологий

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Главная проблема оборонной отрасли - закредитованность предприятий ОПК. Такое мнение высказал президент Владимир Путин, отвечая на вопросы на большой пресс-конференции.

"Сейчас один из главных вопросов - это закредитованность предприятий ОПК", - сказал президент.

Путин не стал называть конкретные значения, ограничившись замечанием, что "они значительные". "Речь идет о сотнях миллиардов рублей", - добавил он.

При этом Путин указал на то, что правительство, Центральный банк РФ и сами оборонные предприятия "активно работают над тем, как развязать этот узел". "Он развязываемый, решения вполне рыночные есть", - заверил российский лидер. Он рассказал, что поручил в течение недели подготовить окончательный вариант решения этого вопроса.

"Это важный вопрос и для людей, которые работают в оборонке, и для всей экономики, потому что оборонка в известной степени - это локомотив высокотехнологичных отраслей производства, - заключил Путин. - Будем обязательно ее развивать и дальше".

Путин констатировал, что оборонная промышленность достаточно быстро развивается с использованием новейших технологий. "Самое главное, что мы ее [оборонную промышленность] не только сохранили, но и развитие идет очень быстрыми, мощными темпами с использованием последних научных разработок и технологических разработок", - сказал Путин.

При этом глава государства особо отметил, что удалось обновить производственную базу, выделив в свое время на это 3 трлн рублей. "На этой базе, используя новейшие разработки, мы создали потом и новейшие системы вооружений. Мы просто сделали это своевременно и последовательно и, как показывает жизнь, как показывает практика, добились хорошего результата", - подчеркнул президент.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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