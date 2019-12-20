Минобороны Нидерландов сокращает число претендентов на поставку новых подводных лодок

Церемония спуска на воду на германском судостроительном предприятии thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) в Киле третьей строящейся для Египта дизель-электрической подводной лодки S 43 проекта 209/1400Mod, 03.05.2019.

ЦАМТО, 19 декабря. Минобороны Нидерландов 13 декабря разместило на своем веб-сайте сообщение о сокращении числа компаний-претендентов на поставку новых НАПЛ, предназначенных для замены состоящих на вооружении ВМС ДЭПЛ класса "Валрус".

В частности, из числа участников конкурса исключена испанская компания Navantia. В проекте продолжат участвовать Naval Group (Франция), Saab Kockums (Швеция) и ThyssenKrupp Marine Systems (Германия).

В рамках программы Министерство обороны Нидерландов намерено приобрести четыре многоцелевые подводные лодки, способные скрытно выполнять задачи вдали от базы.

На следующем этапе конкурса предложения претендентов будут оцениваться по таким критериям, как лучший проект по лучшей цене, уровень рисков, соответствие интересам национальной безопасности Нидерландов и стратегическая автономность.

Министерство обороны подчеркнуло важность привлечения к проекту голландского "кластера судостроения, включая малые и средние предприятия", отметив, что задействование их в цепочке поставщиков позволит повысить компетентность голландских производителей в данной сфере.

Шведская Saab в своем пресс-релизе от 13 декабря уже сообщила, что совместно с голландской Damen Shipyards разработала на основе проектов перспективной шведской НАПЛ A26 и ранее поставленных ВМС Австралии ДЭПЛ класса "Коллинз" вариант для замены ДЭПЛ класса "Валрус".

Naval Group заключила соглашение о сотрудничестве с голландской компанией Royal IHC и намерена предложить вариант НАПЛ класса "Барракуда".

TKMS предлагает подлодку U212CD, которая уже находится в стадии разработки для оснащения ВМС Германии и Норвегии. В проекте примут участие голландские компании TNO, Marin и NLR.

По информации МО Нидерландов, срок эксплуатации ДЭПЛ класса "Валрус", принятых на вооружение в 1990-х гг., истечет примерно через 10 лет. Оценочная стоимость программы их замены составляет 2,5 млрд. евро (около 2,8 млрд. долл.). В письме парламенту государственный секретарь по вопросам обороны Нидерландов Барбара Виссер сообщила, что финансирование поставки планируется осуществлять в течение 2019-2034 гг.

Министерство обороны планирует определить победителя тендера к концу 2021 года, заключить контракт с одной из трех конкурирующих компаний в 2022 году и завершить замену ДЭПЛ класса "Валрус" в 2031 году.

Новые подводные лодки предназначены для защиты торгового флота и боевых кораблей Нидерландов, морских линий сообщения, объектов морской инфраструктуры, обнаружения и уничтожения противника, высадки и эвакуации групп ССО, а также ведения разведки. НАТО также заинтересовано в реализации проекта закупки Нидерландами четырех новых НАПЛ, которые могут использоваться альянсом в случае возникновения вооруженного конфликта.