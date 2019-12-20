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Военное обозрение

"Не подходят": В Польше высказались против закупок F-35

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Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны Польши рекомендует отказаться от закупок новейшего американского истребителя F-35 Lightning II, пишет портал Defence24.

Окончательное заключение по этому вопросу будет опубликовано в январе. Но, как сообщается в публикации, отказ от покупки поможет стране "сэкономить" более 1 миллиарда долларов США, хотя в то же время он может лишить польскую промышленность возможности приобретать высокотехнологичную продукцию.

Полученные нами предложения не отвечают потребностям Польши, более того, они не подходят, учитывая соотношение затрат и результатов

– сообщили, отвечая на запрос Defence24, представители Министерства обороны

Чиновники министерства национальной обороны, отмечается в статье, подчеркнули, что такая рекомендация была принята не в одностороннем порядке, а после консультаций с компетентными специалистами из польской промышленности и научных кругов.

В настоящее время костяк боевой авиации Польши составляют истребители F-16 версий C и D. В 2017 году появились сообщения, что Варшава задумалась над покупкой ещё около сотни подержанных самолётов того же типа.

Стоит упомянуть, что F-35 – одна из самых спорных машин последних десятилетий. В частности, она неоднократно критиковалась за высокую стоимость и за то, что не является полноценным самолетом для завоевания господства в воздухе, каким был, в частности, первый истребитель пятого поколения F-22.

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Страны
Польша
США
Продукция
F-16
F-22
F-35
Проекты
Истребитель 5 поколения
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1 комментарий
№1
20.12.2019 05:15
Цитата
"Не подходят"
...без дотаций от ЕС.
+2
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