Лукашенко выразил обеспокоенность нарастанием военной мощи вокруг Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обеспокоен нарастанием военной мощи в соседних государствах.
Лукашенко заявил на заседании Совета безопасности страны, что "по обе стороны от Белоруссии наращивается военная мощь", передает ТАСС.
"Стремление представить Россию в качестве основной угрозы Западу стало доминантной политикой Североатлантического альянса", – добавил он.
По мнению белорусского лидера, "не ослабевает противостояние между крупными мировыми центрами силы: Соединенными Штатами Америки, Европейским союзом, Китаем, Россией".
"Как следствие размывания архитектуры международной безопасности – усилилась гонка вооружений", – указал он.
Лукашенко подчеркнул, что в соседних европейских странах расширяется присутствие войск НАТО, растет военная активность, Россия также активно развивает средства вооружения, демонстрируя возросшие боевые возможности.
"Все это вы можете наблюдать в средствах массовой информации. Никто этого уже не скрывает", – отметил президент.
Лукашенко заявил, что вооруженные силы Белоруссии являются инструментом недопущения войны, однако в случае военной агрессии они должны нанести противнику неприемлемый ущерб.
Он отметил, что развитие и укрепление военной составляющей государства будет проходить прозрачно.
"Мы должны не пугать наших соседей и наше общество, а рассказать им о ситуации и тех мерах, которые мы планируем и будем реализовывать в разных ситуациях", – пояснил белорусский лидер.
По его словам, члены Совета безопасности должны определить, какие системы вооружения необходимо развивать в приоритетном порядке. Он также предложил отдельно рассмотреть финансово-экономическое обеспечение ВС и обороны страны.
"Чтобы содержание и оснащение армии были по силам государству и не в ущерб военной безопасности, мы должны принять принципиальные решения по этим вопросам", – сказал он.
Президент Белоруссии также считает необходимым переработать нынешний план обороны страны, учесть в нем упреждающие меры в случае нарастания военной угрозы.
"Мы понимаем, какие идут войны сейчас, какие могут быть войны в будущем, и, исходя из нашего потенциала и возможностей, перестраиваем под это свои Вооруженные силы", – заявил Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявил, что белорусские военные обеспечивают в том числе и безопасность России, и предложил Москве передавать бесплатно или в аренду оружие Минску.
Наталья Ануфриева