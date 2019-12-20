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Деловая газета "Взгляд"

Лукашенко выразил обеспокоенность нарастанием военной мощи вокруг Белоруссии

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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко.
Источник изображения: gazeta.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обеспокоен нарастанием военной мощи в соседних государствах.

Лукашенко заявил на заседании Совета безопасности страны, что "по обе стороны от Белоруссии наращивается военная мощь", передает ТАСС.

"Стремление представить Россию в качестве основной угрозы Западу стало доминантной политикой Североатлантического альянса", – добавил он.

По мнению белорусского лидера, "не ослабевает противостояние между крупными мировыми центрами силы: Соединенными Штатами Америки, Европейским союзом, Китаем, Россией".

"Как следствие размывания архитектуры международной безопасности – усилилась гонка вооружений", – указал он.

Лукашенко подчеркнул, что в соседних европейских странах расширяется присутствие войск НАТО, растет военная активность, Россия также активно развивает средства вооружения, демонстрируя возросшие боевые возможности.

"Все это вы можете наблюдать в средствах массовой информации. Никто этого уже не скрывает", – отметил президент.

Лукашенко заявил, что вооруженные силы Белоруссии являются инструментом недопущения войны, однако в случае военной агрессии они должны нанести противнику неприемлемый ущерб.

Он отметил, что развитие и укрепление военной составляющей государства будет проходить прозрачно.

"Мы должны не пугать наших соседей и наше общество, а рассказать им о ситуации и тех мерах, которые мы планируем и будем реализовывать в разных ситуациях", – пояснил белорусский лидер.

По его словам, члены Совета безопасности должны определить, какие системы вооружения необходимо развивать в приоритетном порядке. Он также предложил отдельно рассмотреть финансово-экономическое обеспечение ВС и обороны страны.

"Чтобы содержание и оснащение армии были по силам государству и не в ущерб военной безопасности, мы должны принять принципиальные решения по этим вопросам", – сказал он.

Президент Белоруссии также считает необходимым переработать нынешний план обороны страны, учесть в нем упреждающие меры в случае нарастания военной угрозы.

"Мы понимаем, какие идут войны сейчас, какие могут быть войны в будущем, и, исходя из нашего потенциала и возможностей, перестраиваем под это свои Вооруженные силы", – заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что белорусские военные обеспечивают в том числе и безопасность России, и предложил Москве передавать бесплатно или в аренду оружие Минску.



Наталья Ануфриева

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