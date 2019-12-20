Путин: РФ готова до конца года просто взять и продлить ДСНВ-3

Барак Обама и Дмитрий Медведев во время подписания договора СНВ-3 в Пражском Граде. 8 апреля 2010 года.

Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия до конца года готова продлить договор СНВ-3, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы дали наше предложение, я уже говорил, хочу еще раз повторить: мы вплоть до конца года готовы просто взять и продлить действующее соглашение СНВ-3" - заявил Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг.

"Если завтра пришлют нам по почте... или мы готовы подписать и послать в Вашингтон, пусть поставят там свои подписи соответствующие руководители, в том числе президент", - сказал Путин.

"Пока на все наши предложения нет никакого ответа", - сказал он.

"Если не будет СНВ-3, то вообще не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений, и это на мой взгляд плохо", - сказал президент

ДСНВ-3 - двусторонний договор между РФ и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений, который вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он рассчитан на десять лет с возможным продлением по взаимной договорённости сторон на пять лет.

5 февраля этого года наступил контрольный срок выполнения ДСНВ, согласно которому у России и США должно остаться до 1550 единиц развернутых ядерных боезарядов и до 700 развернутых носителей - межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), или до 800 единиц развернутых и неразвернутых носителей.