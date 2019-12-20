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Военное обозрение

Плавучая АЭС "Академик Ломоносов" выдала первый ток на Чукотке

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Источник изображения: topwar.ru

Первая в мире плавучая атомная электростанция "Академик Ломоносов" начала работу на Чукотке и выдала первый ток. Об этом сообщает пресс-служба концерна "Росэнергоатом".

19 декабря 2019 года в городе Певеке (Чукотский автономный округ) плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭ) выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа

- говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в 2020 году ПАТЭС предстоит подключить к тепловым сетям Певека и сдать в промышленную эксплуатацию. В перспективе она должна заменить выводимые из эксплуатации генерирующие мощности Чаун-Билибинского энергоузла - Чаунскую ТЭЦ в г. Певеке и Билибинскую АЭС в г. Билибино.

Напомним, что ПЭБ (плавучий энергоблок) "Академик Ломоносов" прибыл на Чукотку 10 сентября этого года, выйдя из Мурманска 23 августа и преодолел 2640 миль (4888 км) до города Павек Чукотского автономного округа.

Плавучий энергоблок "Академик Ломоносов" проекта 20870 - головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. Предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока. Одна плавучая атомная теплоэлектростанция может обеспечить электроэнергией город с населением в 100 тысяч человек. На нем установлено два водо-водяных реактора КЛТ-40С с электрической мощностью до 35 мегаватт каждый, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии.

В настоящее время Росатом уже работает над 2-м поколением ПАТЭС – оптимизированным плавучим энергоблоком, который будет меньше и мощнее своего предшественника. Он будет оснащаться 2 реакторами типа РИТМ-200M общей мощностью 100 МВт.

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