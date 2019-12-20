Встреча высших военных чинов России и США прошла на фоне празднования 60-летия РВСН ВС РФ

В Берне (Швейцарская Конфедерация) 18 декабря состоялась встреча начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных Сил Соединенных Штатов Америки генералом Марком Милли. Военачальники обменялись мнениями по вопросам стратегической стабильности, ситуации в Сирии и других регионах, а также мерам предотвращения инцидентов в ходе военной деятельности сторон. Сообщает пресс-служба российского военного ведомства. Дополнительно, кроме вышеизложенного, Минобороны никакой информации об этой встрече не дает, лишь сообщает, что она "носила конструктивный характер".

Стоит отметить, что эти переговоры Валерия Герасимова и Марка Милли прошли на фоне празднования российскими Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) 60-летия со дня образования. Примечательно, что на мероприятии, посвященном данному событию, министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил о поступлении новых образцов вооружений в РВСН и сейчас их доля составляет 76%.

"Мы активно занимаемся перевооружением, переоснащением РВСН на всех направлениях нашей ядерной триады. Сегодня можно с уверенностью сказать, что РВСН перевооружены В ближайшие годы мы доведём этот показатель до 90%, ну я надеюсь и до 100. Работа в этом направлении идёт уверенно, успешно", – в частности сказал Шойгу.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО