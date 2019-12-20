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ЦАМТО

Министр обороны Филиппин подтвердил решение о закупке ПКР "БраМос"

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 19 декабря. Министр национальной обороны Филиппин Делфин Лоренцана подтвердил решение по закупке сверхзвуковых ПКР "БраМос" разработки совместного индийско-российского предприятия BrahMos Aerospace Limited.

Как сообщает агентство PNA со ссылкой на министра, подписание контракта по закупке двух батарей противокорабельных ракет "БраМос" для Береговой охраны Филиппин намечено на первый-второй квартал 2020 года. Закупка будет осуществлена в рамках межправительственного соглашения.

В состав каждой батареи войдут по три мобильных пусковых установки с двумя или тремя ракетами каждая. Обширные испытания системы уже проведены.

Первые ракетные комплексы "БраМос" поступят на вооружение 1-й береговой батареи (1st Land-based Missile System Battery – 1LBMS Btry), которая была сформирована в октябре этого года в Форт Магсайсай. По информации Hindustan Times, персонал подразделения пройдет соответствующую подготовку, а все необходимое оборудование будет приобретено к 2024 году. Достижение комплексами полной готовности к боевому применению ожидается к 2028 году.

Нью-Дели предложил Маниле выделить кредитную линию в размере 100 млн. долл. США для финансирования закупки. Тем не менее, филиппинские власти также изучают возможность приобретения ракет в два этапа за счет собственных средств, которые могут быть выделены из бюджета следующего финансового года.

Как уже сообщал ЦАМТО, береговой ракетный комплекс на базе ПКР "БраМос" закупается ВМС Филиппин в рамках проекта SBASMS (Shore-Based Anti-Ship Missile System), который планируется реализовать на втором этапе "Программы модернизации ВС Филиппин" ("Второй Горизонт"), запланированном на 2018-2022 гг.

Изначально, согласно документам фазы "Второй Горизонт", в рамках проекта SBASMS планировалось приобрести около 7 батарей подвижных береговых ракетных систем с оценочным бюджетом в 18,9 млрд. песо (354 млн. долл.).

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Кредитование
Страны
Индия
Россия
США
Филиппины
Продукция
PJ-10 Brahmos
Компании
BrahMos Aerospace
Проекты
2020-й год
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