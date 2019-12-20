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Российская газета

Мал, да удал: Як-130 применили в качестве штурмовиков в Алжире

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Источник изображения: rg.ru

Российские Як-130 хорошо освоились в небе Алжира. Эти учебно-боевые самолеты интенсивно используются не только для подготовки пилотов, но и как легкие штурмовики.

Судя по видеорепортажам, в последние время без них не обходились ни одни крупные учения, на которых крылатые машины применяли по наземным целям различное вооружение.

В этом нет ничего удивительного - как только появилась информация о поставках Як-130 в Алжир, появились сообщения о том, что командование военно-воздушных сил намерено их использовать и для ударных задач.

Десятитонные Як-130 могут брать до 3 000 кг различной боевой нагрузки, в которую входят авиационные бомбы, неуправляемые ракеты, а также контейнеры со скорострельными 23-мм пушками. Всего имеется 9 точек подвески.

Кроме выполнения штурмовых задач, "сто тридцатые" эффективно борются и с воздушными целями, для этого предусмотрено применение ракет класса "воздух-воздух".

Для защиты от противника устанавливаются системы отстрела ложных тепловых целей.

В настоящее время Як-130 также состоят на вооружении военно-воздушных сил России, Бангладеш, Беларуси, Мьянмы и Лаоса. Не исключено, что в будущем их приобретут еще несколько государств.



Алексей Моисеев

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Страны
Алжир
Бангладеш
Белоруссия
Лаос
Мьянма
Россия
Продукция
Як-130
Проекты
Военные учения
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1 комментарий
№1
20.12.2019 14:32
Як-130 учебный самолет. От бедности страны третьего мира из него делают недоштурмовик и недоистребитель.  Не надо его продвигать в ВКС России в этих качествах. Для НАТО модернизируют Су-25, отличная машина. Вот для войны малой интенсивности в ВКС ничего нет. От Як-130 в этом качестве один вред будет. И деньги распилят, а штурмовик будет так-себе. По стоимости изготовления и эксплуатации почти, как Су-25, а в бою его бледная копия. Главный заказчик (Герасимов) устал повторять современная война гибридная поэтому и техника должна быть соответствующая. И не надо втюхивать военным, что под рукой есть на заводе.  Для НАТО Су-25, для бармалеев сделать "Ил-2". Бармалейское ПВО, "Ил-2"  в любом случае на раз-два преодолеет в отличии от Як-130. А стоимость его в 3 раза меньше. "Смотри не перепутай детям мороженое" (Папанов, кинофильм Бриллиантовая рука).
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