BeiDou запущен в полную силу

Теперь в мире насчитывается четыре полноценные системы спутниковой навигации. Вчера, 18 декабря, информационное агентство "Синьхуа" сообщило о том, что ракета-носитель Long March-3A вывела на околоземную орбиту два китайских спутника BeiDou.

Оба аппарата будут работать на средней околоземной орбите. Они закрыли последние "бреши" в системе BeiDou, которая теперь насчитывает 24 действующих орбитальных установки.

Пуск ракеты-носителя Long March-3A со спутниками BeiDou Источник изображения: xinhuanet.com

"Теперь BeiDou обладает полной пропускной способностью для глобального обслуживания. Система сможет предоставлять отличные навигационные услуги для глобальных пользователей", — заявил Ян Чангфэн, главный конструктор системы BeiDou.

BeiDou стал четвёртой глобальной системой спутниковой навигации. Она дополнила уже существующие американский GPS, российский ГЛОНАСС и европейский Galileo.