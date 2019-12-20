Рособоронэкспорт представил историю военно-технического сотрудничества с Китаем в фотографиях

Морские пехотинцы армий России и Китая на совместной тренировке в Приморском крае в рамках учений "Морское взаимодействие - 2017", 21 сентября 2017 года.

ЦАМТО, 19 декабря. В пресс-центре МИД России 16 декабря состоялась презентация книги-фотоальбома "Россия-Китай: вехи военно-технического сотрудничества".

Мероприятие организовано совместно МИД России и АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех).

Книга выпущена при поддержке Рособоронэкспорта в год 70-летия установления дипломатических отношений между странами.

В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора Рособоронэкспорта Александр Щербинин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов, а также представители МИД России, ФСВТС России, Госкорпорации Ростех и российских оборонных предприятий – субъектов военно-технического сотрудничества.

"В этом большом подарочном издании собрано свыше 300 уникальных фотографий, свидетельствующих о богатой истории военно-технического сотрудничества, а также высочайшем уровне взаимодействия и взаимопонимания наших народов. За 70 лет экономические, культурные, политические и военно-политические связи между Россией и Китаем претерпели значительную трансформацию и в настоящее время характеризуются всеобъемлющим партнерством и стратегическим уровнем взаимодействия, став образцом межгосударственных отношений нового типа. Российско-китайское сотрудничество в военно-технической сфере построено на принципах равенства, взаимной выгоды, доверия – оно учитывает интересы наших стран и не направлено против третьих государств", – сказал Александр Щербинин.

В книге-фотоальбоме наглядно изображены основные исторические этапы военного и военно-технического сотрудничества России и Китая, а также описано современное состояние ВТС. Она должна привлечь внимание не только специалистов, но и широкого круга читателей, интересующихся историей дружбы и сотрудничества России и Китая.

"Это великолепное издание прослеживает историю нашего двустороннего военно-технического сотрудничества, книга вобрала в себя много редких и очень ценных фотографий и материалов. Этот фотоальбом является не только подлинным подтверждением истории российско-китайского военно-технического сотрудничества, но и фактическим отображением нашей тесной и глубокой дружбы. Российско-китайское военно-техническое сотрудничество непрерывно углубляется и развивается вслед за развитием межгосударственных отношений", – заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

Книга-фотоальбом подготовлена при содействии сотрудников Рособоронэкспорта и ветеранов военно-технического сотрудничества, чья профессиональная деятельность десятки лет была непрерывно связана с Китаем. Также помощь в создании книги оказало посольство Китайской Народной Республики в России и лично господин посол Чжан Ханьхуэй.

В издание вошли прежде нигде не публиковавшиеся фотографии двусторонних встреч и переговоров, в том числе на высшем уровне, церемоний передачи военной техники, ее эксплуатации, фотохроника совместных учений и многие другие. На 320 страницах фотолетописи охвачен весь период российско-китайского военно-технического сотрудничества. Текст книги рассказывает о становлении, развитии и современном состоянии партнерства двух стран.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".