Войти
ЦАМТО

Рособоронэкспорт представил историю военно-технического сотрудничества с Китаем в фотографиях

764
0
0
Морские пехотинцы армий России и Китая
Морские пехотинцы армий России и Китая на совместной тренировке в Приморском крае в рамках учений "Морское взаимодействие - 2017", 21 сентября 2017 года.
Источник изображения: Виталий Аньков/РИА "Новости"

ЦАМТО, 19 декабря. В пресс-центре МИД России 16 декабря состоялась презентация книги-фотоальбома "Россия-Китай: вехи военно-технического сотрудничества".

Мероприятие организовано совместно МИД России и АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех).

Книга выпущена при поддержке Рособоронэкспорта в год 70-летия установления дипломатических отношений между странами.

В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора Рособоронэкспорта Александр Щербинин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов, а также представители МИД России, ФСВТС России, Госкорпорации Ростех и российских оборонных предприятий – субъектов военно-технического сотрудничества.

"В этом большом подарочном издании собрано свыше 300 уникальных фотографий, свидетельствующих о богатой истории военно-технического сотрудничества, а также высочайшем уровне взаимодействия и взаимопонимания наших народов. За 70 лет экономические, культурные, политические и военно-политические связи между Россией и Китаем претерпели значительную трансформацию и в настоящее время характеризуются всеобъемлющим партнерством и стратегическим уровнем взаимодействия, став образцом межгосударственных отношений нового типа. Российско-китайское сотрудничество в военно-технической сфере построено на принципах равенства, взаимной выгоды, доверия – оно учитывает интересы наших стран и не направлено против третьих государств", – сказал Александр Щербинин.

В книге-фотоальбоме наглядно изображены основные исторические этапы военного и военно-технического сотрудничества России и Китая, а также описано современное состояние ВТС. Она должна привлечь внимание не только специалистов, но и широкого круга читателей, интересующихся историей дружбы и сотрудничества России и Китая.

"Это великолепное издание прослеживает историю нашего двустороннего военно-технического сотрудничества, книга вобрала в себя много редких и очень ценных фотографий и материалов. Этот фотоальбом является не только подлинным подтверждением истории российско-китайского военно-технического сотрудничества, но и фактическим отображением нашей тесной и глубокой дружбы. Российско-китайское военно-техническое сотрудничество непрерывно углубляется и развивается вслед за развитием межгосударственных отношений", – заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

Книга-фотоальбом подготовлена при содействии сотрудников Рособоронэкспорта и ветеранов военно-технического сотрудничества, чья профессиональная деятельность десятки лет была непрерывно связана с Китаем. Также помощь в создании книги оказало посольство Китайской Народной Республики в России и лично господин посол Чжан Ханьхуэй.

В издание вошли прежде нигде не публиковавшиеся фотографии двусторонних встреч и переговоров, в том числе на высшем уровне, церемоний передачи военной техники, ее эксплуатации, фотохроника совместных учений и многие другие. На 320 страницах фотолетописи охвачен весь период российско-китайского военно-технического сотрудничества. Текст книги рассказывает о становлении, развитии и современном состоянии партнерства двух стран.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Компании
Ростех
РОЭ
ФСВТС РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
01.04.2019
Русские традиции в Малайзии. Что показала Россия на оружейной выставке LIMA 2019
23.08.2017
Форум "Армия-2017" начинает работу в подмосковной Кубинке
27.03.2017
LIMA 2017: авиационный триумф России
31.10.2014
«ИНТЕРПОЛИТЕХ-2014»: Основные итоги и результаты
10.10.2014
21 октября на территории ВДНХ открывается XVIII Международная выставка средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2014»
10.03.2009
Российский залп в Абу-Даби попал в цель. Отечественный оборонно-промышленный комплекс намерен выстоять перед кризисом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.12 17:16
  • 1
Украинскую армию научат вести бой в городе и захватывать шахты
  • 20.12 16:37
  • 3
Sohu: Даже у F-15 и F-16 есть шанс "обмануть" зенитные ракеты российского ЗРК С-500
  • 20.12 16:32
  • 25
Газотурбинный двигатель для Т-14 "Армата"? А почему бы и нет
  • 20.12 16:30
  • 14
Путин: силы самообороны в Донбассе состоят из местных жителей, иностранных войск там нет
  • 20.12 16:15
  • 25
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 20.12 15:52
  • 1
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 20.12 15:34
  • 2
Представители стран НАТО выстраиваются в очередь участников переговоров по Донбассу
  • 20.12 15:32
  • 18
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 20.12 14:46
  • 55
"Армате" добавили целей
  • 20.12 14:32
  • 1
Мал, да удал: Як-130 применили в качестве штурмовиков в Алжире
  • 20.12 14:24
  • 19
Не поехали: будет ли достроен российский сегмент МКС
  • 20.12 14:16
  • 1
"Коалиция-СВ" не торопится
  • 20.12 13:41
  • 2
В Индии показали сброс 2,5-тонной ракеты "БраМос" с Су-30МКИ с "конструктивными доработками"
  • 20.12 13:32
  • 1
Shuttle мог сбросить ядерную бомбу на Москву, считали советские ученые
  • 20.12 11:47
  • 1965
Как насчёт юмористического раздела?