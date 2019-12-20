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ЦАМТО

На верфи в Ньюпорт-Ньюс спущен на воду авианосец "Джон Ф.Кеннеди"

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 19 декабря. Компания Huntington Ingalls Industries объявила о состоявшемся 16 декабря на предприятии Newport News Shipbuilding в Ньюпорт-Ньюс (шт.Вирджиния) спуске на воду многоцелевого атомного авианосца (АВМА) "Джон Ф.Кеннеди" (CVN-79).

Шесть буксиров сопровождали авианосец "Джон Ф.Кеннеди" от сухого дока, где он ранее находился, до расположенной в миле по реке Джеймс пристани, где будет осуществляться оснащение корабля различным оборудованием и обустройство внутренних помещений. Предполагается, что данный этап строительства займет около двух с половиной лет.

АВМА CVN-79 станет вторым из трех авианосцев нового поколения класса "Джеральд Р.Форд". Эти корабли заменят эксплуатирующие в настоящее время авианосцы класса "Энтерпрайз" и "Нимиц". На текущий момент степень готовности АВМА "Джон Ф.Кеннеди" составляет около 67%.

Как сообщал ЦАМТО, киль головного авианосца серии "Джеральд Р.Форд" был заложен 14 ноября 2009 года. CVN-78 был передан ВМС США 31 мая 2017 года. Начальный контракт в рамках программы строительства CVN-79 был подписан в ноябре 2006 года. Церемония резки первой стали для CVN-79 состоялась в декабре 2010 года. Основной контракт на разработку рабочего проекта и постройку "Джон Ф.Кеннеди" ВМС США подписали с Huntington Ingalls Industries в июне 2015 года. Стоимость данного соглашения составила 3,35 млрд. долл. Церемония закладки киля (CVN-79) "Джон Ф.Кеннеди", состоялась 22 августа 2015 года. Крещение авианосца прошло 7 декабря 2019 года.

Поставка CVN-79 ВМС США запланирована на 2022 год. Планируемый срок эксплуатации нового авианосца – 50 лет. Третий корабль серии, "Энтерпрайз", должен войти в состав флота в 2025 году.

Новый авианосец, сохраняя конструкцию корпуса АВМА "Нимиц", будет обладать расширенными техническими возможностями, включая новую систему боевого управления, перепроектированную надстройку, увеличенную взлетно-посадочную палубу, обеспечивающую увеличение количества самолетовылетов на 20% практически в любых метеоусловиях, новую ядерную силовую установку и усовершенствованную электроэнергетическую систему. Корабль будет оборудован электромагнитной системой запуска самолетов EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System) и усовершенствованным аэрофинишером (AAG). Применение новейших технологий позволит снизить нагрузку и сократить численность экипажа.

Благодаря широкому применению новых технологий разработчики рассчитывают, что затраты на эксплуатацию и поддержку в течение срока службы авианосца снизятся на 4 млрд. долл. по сравнению с АВМА класса "Нимиц".

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
CVN-78
CVN-79
Компании
HII
Проекты
Gerald R. Ford
Nimitz
Авианосец
Ядерный щит
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