"Железный купол" перехватил очередную ракету из сектора Газа

Источник изображения: ВВС Израиля

Израильская система противоракетной обороны "Железный купол" успешно перехватила ракету, запущенную из сектора Газа этой ночью, а ВВС ЦАХАЛ в ответ нанесли удар по оружейному заводу группировки ХАМАС. Об этом сообщают The Times of Israel.

Также отмечается, что в связи с обстрелом рыболовная зона у побережья сектора Газа была сокращена до 10 миль. Этот ракетный обстрел уже не первый инцидент подобного рода, произошедший возле этой части палестинских территорий только последние несколько месяцев.

Ранее несколько ракет, выпущенных из Газы, достигали территории Израиля. Несколько недель назад был осуществлён самый массированный за последнее время обстрел. При этом "Железный купол" смог перехватить не все выпущенные ракеты.

В то же время примечательно, что всего лишь несколько дней назад СМИ придали огласке очередную "сделку века" в плане израильско-палестинского урегулирования, которую на этот раз продвигает администрация президента США Дональда Трампа.

Согласно источникам, этот план предусматривает создание некого государства Новая Палестина на территориях Западного берега реки Иордан и сектора Газа. Эта страна фактически попадет под протекторат Израиля, так как именно он будет отвечать за его внешнюю безопасность, а сами палестинцы смогут создать лишь собственную полицию, но не армию. При этом расходы по содержанию Новой Палестины предлагается разделить между её арабскими союзниками.

Впрочем, ряд экспертов уже оценили данный план как нереалистичный, как минимум, требующий значительных доработок.