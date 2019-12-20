Войти
Военное обозрение

Украинскую армию научат вести бой в городе и захватывать шахты

739
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны Украины заявило о старте новой программы обучения военнослужащих украинской армии ведению боевых действий в городских условиях. Об этом заявил замначальника управления боевой подготовки главного управления подготовки ВСУ подполковник Владислав Пономарев.

По словам Пономарева, обучение военнослужащих ВСУ начнется уже в следующем году и будет проходить на базе нового учебного комплекса, строительство которого стартовало в Львовской области. На полигоне создадут целый "маленький город" со всеми необходимыми инфраструктурами: торговый центр, гостиница, станция техобслуживания автомобилей, банк, шахта и т.д. для отработки ведения боевых действий в городских условиях. (Ранее на "ВО" вышел материал на эту тему: В ВСУ создан объект для тренировок боёв в городских условиях)

По планам Генштаба ВСУ, обучение на данном полигоне должны пройти от восьми до двенадцати тактических батальонных групп из состава бригад ВСУ в дополнение к двум, прошедшим обучение в этом году. Для каждой бригады отводится две недели для отработки боевых действий в городских условиях.

На обучение каждого подразделения потребуется две недели, а учиться воевать в городах будет каждая бригада, которая прибывает на восстановление боеспособности

- заявил Пономарев.

Финансирование учебного центра под названием "Действия в урбанизированной местности" уже согласовано с Министерством обороны страны, а также правительством Украины.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
636.3
Военные учения
Похожие новости
09.04.2019
"Мало не покажется". Что Москва приготовила для кораблей НАТО в Черном море
29.07.2016
Адмирал Касатонов: Керченский мост будут охранять спецчасти
12.12.2014
Генштаб сообщает
01.07.2014
Море начинается с берега — часть II
19.12.2012
Китайский фактор АСЕАН
27.04.2011
Подсчет потерь на фоне туманных перспектив
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.12 16:37
  • 3
Sohu: Даже у F-15 и F-16 есть шанс "обмануть" зенитные ракеты российского ЗРК С-500
  • 20.12 16:32
  • 25
Газотурбинный двигатель для Т-14 "Армата"? А почему бы и нет
  • 20.12 16:30
  • 14
Путин: силы самообороны в Донбассе состоят из местных жителей, иностранных войск там нет
  • 20.12 16:15
  • 25
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 20.12 15:52
  • 1
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 20.12 15:34
  • 2
Представители стран НАТО выстраиваются в очередь участников переговоров по Донбассу
  • 20.12 15:32
  • 18
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 20.12 14:46
  • 55
"Армате" добавили целей
  • 20.12 14:32
  • 1
Мал, да удал: Як-130 применили в качестве штурмовиков в Алжире
  • 20.12 14:24
  • 19
Не поехали: будет ли достроен российский сегмент МКС
  • 20.12 14:16
  • 1
"Коалиция-СВ" не торопится
  • 20.12 13:41
  • 2
В Индии показали сброс 2,5-тонной ракеты "БраМос" с Су-30МКИ с "конструктивными доработками"
  • 20.12 13:32
  • 1
Shuttle мог сбросить ядерную бомбу на Москву, считали советские ученые
  • 20.12 11:47
  • 1965
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.12 10:21
  • 4
В течение недели будут готовы предложения, как решить проблему закредитованности предприятий ОПК - Путин