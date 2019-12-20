Украинскую армию научат вести бой в городе и захватывать шахты

Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны Украины заявило о старте новой программы обучения военнослужащих украинской армии ведению боевых действий в городских условиях. Об этом заявил замначальника управления боевой подготовки главного управления подготовки ВСУ подполковник Владислав Пономарев.

По словам Пономарева, обучение военнослужащих ВСУ начнется уже в следующем году и будет проходить на базе нового учебного комплекса, строительство которого стартовало в Львовской области. На полигоне создадут целый "маленький город" со всеми необходимыми инфраструктурами: торговый центр, гостиница, станция техобслуживания автомобилей, банк, шахта и т.д. для отработки ведения боевых действий в городских условиях. (Ранее на "ВО" вышел материал на эту тему: В ВСУ создан объект для тренировок боёв в городских условиях)

По планам Генштаба ВСУ, обучение на данном полигоне должны пройти от восьми до двенадцати тактических батальонных групп из состава бригад ВСУ в дополнение к двум, прошедшим обучение в этом году. Для каждой бригады отводится две недели для отработки боевых действий в городских условиях.

На обучение каждого подразделения потребуется две недели, а учиться воевать в городах будет каждая бригада, которая прибывает на восстановление боеспособности

- заявил Пономарев.

Финансирование учебного центра под названием "Действия в урбанизированной местности" уже согласовано с Министерством обороны страны, а также правительством Украины.