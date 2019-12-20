Новейший корабль противоминной обороны из стеклопластика готов к испытаниям

В Санкт-Петербурге из цеха Средне-Невского судостроительного завода (входит в АО "Объединённая судостроительная корпорация") выведен новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 "Яков Баляев", строящийся для ВМФ России.

Корабль имеет самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика.

Как сообщили в Минобороны РФ, на корабле завершены работы по формированию корпуса и оборудованию системами и механизмами. В начале 2020 года корабль будет спущен на воду.

А пока предстоит выполнить установку надстройки тральщика, осуществить монтаж общекорабельных систем, башенно-мачтового устройства и антенного оборудования, после чего заводская сдаточная команда приступит к выполнению программы швартовных испытаний.

Экипаж корабля проходит подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ России в Санкт-Петербурге.