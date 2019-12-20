Войти
Военно-промышленный курьер

Новейший корабль противоминной обороны из стеклопластика готов к испытаниям

604
0
+2
Источник изображения: vpk-news.ru

В Санкт-Петербурге из цеха Средне-Невского судостроительного завода (входит в АО "Объединённая судостроительная корпорация") выведен новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 "Яков Баляев", строящийся для ВМФ России.

Корабль имеет самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика.

Как сообщили в Минобороны РФ, на корабле завершены работы по формированию корпуса и оборудованию системами и механизмами. В начале 2020 года корабль будет спущен на воду. 

А пока предстоит выполнить установку надстройки тральщика, осуществить монтаж общекорабельных систем, башенно-мачтового устройства и антенного оборудования, после чего заводская сдаточная команда приступит к выполнению программы швартовных испытаний.

Экипаж корабля проходит подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ России в Санкт-Петербурге.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
СНСЗ
Проекты
2020-й год
пр. 12700
Похожие новости
20.12.2019
Пятый новейший корабль ПМО "Яков Баляев" выведен из цеха на Средне-Невском судостроительном заводе
15.07.2019
Заложен морской тральщик "Анатолий Шлемов" проекта 12700
22.03.2017
Верфи России: ядерные "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки
22.07.2015
«Шторм» на выбор, «Шквал» под заказ
25.06.2015
Наш ответ «Мистралю», беспилотный катер и суперавианосец: новое лицо российского флота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.12 16:37
  • 3
Sohu: Даже у F-15 и F-16 есть шанс "обмануть" зенитные ракеты российского ЗРК С-500
  • 20.12 16:32
  • 25
Газотурбинный двигатель для Т-14 "Армата"? А почему бы и нет
  • 20.12 16:30
  • 14
Путин: силы самообороны в Донбассе состоят из местных жителей, иностранных войск там нет
  • 20.12 16:15
  • 25
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 20.12 15:52
  • 1
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 20.12 15:34
  • 2
Представители стран НАТО выстраиваются в очередь участников переговоров по Донбассу
  • 20.12 15:32
  • 18
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 20.12 14:46
  • 55
"Армате" добавили целей
  • 20.12 14:32
  • 1
Мал, да удал: Як-130 применили в качестве штурмовиков в Алжире
  • 20.12 14:24
  • 19
Не поехали: будет ли достроен российский сегмент МКС
  • 20.12 14:16
  • 1
"Коалиция-СВ" не торопится
  • 20.12 13:41
  • 2
В Индии показали сброс 2,5-тонной ракеты "БраМос" с Су-30МКИ с "конструктивными доработками"
  • 20.12 13:32
  • 1
Shuttle мог сбросить ядерную бомбу на Москву, считали советские ученые
  • 20.12 11:47
  • 1965
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.12 10:21
  • 4
В течение недели будут готовы предложения, как решить проблему закредитованности предприятий ОПК - Путин