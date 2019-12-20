Войти
Российская газета

Фрегат "Адмирал Касатонов" продолжит испытания в Баренцевом море

558
0
0
Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" вышел в Баренцево море для продолжения государственных испытаний. Они проходят с 20 ноября в несколько этапов.

В нынешних испытаниях на корабле проверят радиотехническое вооружение в ходе облетов фрегата различными типами самолетов, сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга. Будет также проанализирована работа систем и механизмов при различных режимах плавания.

"РГ" уже писала о том, что свои испытания "Адмирал Касатонов" начал со стрельбы крылатой ракетой "Калибр" по береговой мишени, которую расположили на полигоне "Чижа" в Архангельской области, и крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по морским мишенным позициям в Белом море. После окончания госиспытаний будет подписан приемный акт. Корабль войдет в состав одного из соединений надводных кораблей Северного флота.

Фрегат "Адмирал Касатонов" - первый серийный фрегат проекта 22350. Это многофункциональный боевой корабль, способный эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником. Он может наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1,5 тысячи километров.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
П-800 Оникс
Проекты
22350
Калибр КР
СФ
Похожие новости
16.07.2019
Кругосветная фрегата
14.01.2019
Оружие-2019. Какие новинки получит армия России
30.11.2018
В ОПК назвали сроки начала испытаний "Циркона" с морских носителей
22.01.2018
Глобальный неядерный удар Москве уже не угрожает
15.12.2016
Выбор РИА Новости: главные события 2016 года в сфере обороны и безопасности
18.02.2013
Российский флот пугает Запад
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.12 16:37
  • 3
Sohu: Даже у F-15 и F-16 есть шанс "обмануть" зенитные ракеты российского ЗРК С-500
  • 20.12 16:32
  • 25
Газотурбинный двигатель для Т-14 "Армата"? А почему бы и нет
  • 20.12 16:30
  • 14
Путин: силы самообороны в Донбассе состоят из местных жителей, иностранных войск там нет
  • 20.12 16:15
  • 25
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 20.12 15:52
  • 1
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 20.12 15:34
  • 2
Представители стран НАТО выстраиваются в очередь участников переговоров по Донбассу
  • 20.12 15:32
  • 18
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 20.12 14:46
  • 55
"Армате" добавили целей
  • 20.12 14:32
  • 1
Мал, да удал: Як-130 применили в качестве штурмовиков в Алжире
  • 20.12 14:24
  • 19
Не поехали: будет ли достроен российский сегмент МКС
  • 20.12 14:16
  • 1
"Коалиция-СВ" не торопится
  • 20.12 13:41
  • 2
В Индии показали сброс 2,5-тонной ракеты "БраМос" с Су-30МКИ с "конструктивными доработками"
  • 20.12 13:32
  • 1
Shuttle мог сбросить ядерную бомбу на Москву, считали советские ученые
  • 20.12 11:47
  • 1965
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.12 10:21
  • 4
В течение недели будут готовы предложения, как решить проблему закредитованности предприятий ОПК - Путин