Забытый M2001: югославский вариант Т-72 едва не достиг уровня Т-90С

Танки М-84 вот уже почти три десятка лет служат в армии Кувейта. Они являются югославской версией Т-72, главным образом отличающейся от оригинала системой управления огнем.

Недавно в этой стране прошла 5-я Международная выставка вооружений, систем безопасности, авиационной и военной техники GDA 2019. Организаторы предоставили образцы, уже освоенные местными военными, среди них был и "восемьдесят четвертый", изготовленный еще в 1990 году.

На то время М-84 считался вполне современным танком. Мало кто помнит, но, например, Швеция планировала закупать их. Однако начавшаяся в Югославии гражданская война помешала реализовать эту сделку.

Что же касается Кувейта, то эти родственники "семьдесят вторых" успели повоевать с бронетехникой Саддама Хусейна в 1991 году, во время операции по освобождению страны от иракских агрессоров.

Всего из Югославии было поставлено 149 машин, среди которых были и командирские варианты.

В XXI веке танки модернизировали. Сербские конструкторы вместе со специалистами "Уралвагонзавода" разработали вариант М2001, значительно улучшив все тактико-технические характеристики.

Обновленный танк во многом соответствовал уровню Т-90С и внешне сильно походил на него. Он получил динамическую защиту, которая сделала его неуязвимым как для ПТУР, так и для бронебойных подкалиберных снарядов. Комплекс оптико-электронного подавления "Штора-1" обеспечил нейтрализацию различных высокоточных боеприпасов.

Командир получил отдельный прицел и закрытую установку, вооруженную 12,7-мм пулеметом.

125-мм пушку приспособили для применения управляемого ракетного вооружения. 1200-сильный двигатель позволял разгоняться по шоссе до 70 км/ч.

Танк успешно прошел испытания, но, к сожалению, так не пошел в серию.

Что касается кувейтских М-84, в настоящее время часть из них находится на хранении, а оставшиеся в войсках изображают технику условного противника на учениях.

Алексей Брусилов