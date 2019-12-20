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Российская газета

Армия РФ получила новый подводный автомат

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Источник изображения: Pliskin/Wikimedia.org

Первая партия автоматов АДС, способных стрелять как на суше, так и под водой, поставлена в войска.

- Освоено производство АДС. На прошлой неделе завершилась отгрузка первой партии оружия по гособоронзаказу, - сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы".

АДС станет вооружением морского спецназа. До этого боевым пловцам приходилось брать на задания сразу два автомата: Калашникова для стрельбы на суше и АПС для работы под водой. Автомат двухсредный специальный выполнен по схеме буллпап, делающей его более компактным и обеспечивающей лучшую балансировку оружия.

Для работы в атмосфере АДС использует всю номенклатуру 5,45-мм боеприпасов АК. Для огня под водой разработаны новые патроны ПСП и ПСП-УД того же калибра. Все боеприпасы заряжаются в стандартные магазины АК. Также в оружие встроен 40-мм гранатомет. Прицельная дальность на суше 600 метров, под водой 25. Предусмотрена возможность установки на оружие различных прицелов.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Продукция
АДС
Компании
Высокоточные комплексы
Проекты
Гособоронзаказ
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