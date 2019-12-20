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РИА Новости

"Вышел не таким, как задумывали": как создавали танк Т-34

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Военно-историческая реконструкция "Штурм Берлина"
Военно-историческая реконструкция "Штурм Берлина".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости, Николай Протопопов. Толстая броня, хорошая маневренность, огневая мощь, неприхотливость и простота в производстве — ровно 80 лет назад, 19 декабря 1939-го, на вооружение приняли самый известный танк ХХ века — советский Т-34. Для того времени он стал эталоном боевых бронированных машин, признанным во всем мире. Однако на пути к такому успеху конструкторы столкнулись со множеством проблем, которые устранялись буквально на ходу. О том, как СССР в условиях войны удалось создать танк всех времен и народов, — в материале РИА Новости.

От колес к гусеницам

Задание разработать средний колесно-гусеничный танк А-20 с 45-миллиметровой пушкой Харьковское конструкторское бюро машиностроения получило в октябре 1937-го. Параллельно конструкторы занимались проектированием гусеничного танка А-32.

Внешне А-32 и А20 были очень похожи. Но броня первого была значительно мощнее — машину по кругу защищали бортовые 30-миллиметровые бронелисты. По вооружению гусеничный танк, оснащенный 76-миллиметровой пушкой Л-10, также превосходил колесного конкурента. При этом 19-тонный А-32 был всего на тонну тяжелее А-20.

По итогам ходовых и полигонных испытаний командование Красной армии из двух проектов выбрало гусеничную бронемашину, хотя противников подобной конструкции тогда хватало. А-32 был менее скоростным и маневренным, но располагал большим запасом для увеличения массы и потенциалом для модернизации, что позволяло усилить его броней и вооружением. Кроме того, он отличался повышенной проходимостью.

В конце декабря 1939-го Комитет обороны при Совете народных комиссаров СССР постановил принять новый танк на вооружение с небольшими доработками под индексом Т-34. Танку нарастили броню, и теперь она выдерживала попадания 37-миллиметровых снарядов. В условиях стремительного развития артиллерии это было особенно актуально. Масса увеличилась до 24 тонн. Т-34 вооружили основной 76-миллиметровой пушкой Л-11 со стволом тридцать калибров и 7,62-миллиметровыми пулеметами.

Советский опытный легкий танк БТ-20 (А-20)

Источник изображения: CC0 / Unknown /

Пробег Харьков — Москва

Первые две опытные машины собрали к зиме 1940-го. Причем их перегнали своим ходом из Харькова в Москву (и обратно) для показа высшему руководству страны. В этом пробеге лично участвовал руководитель проекта Т-34 Михаил Кошкин. На обратном пути он сильно простудился и заболел пневмонией. Ему удалили одно легкое, в сентябре конструктор скончался.

Тем не менее пробег в полторы тысячи километров продемонстрировал высокие эксплуатационные характеристики бронемашины. Пятисотсильный дизельный двигатель разгонял танк до 54 километров в час. "Тридцатьчетверка" легко преодолевала рвы, траншеи и водные преграды.

Советский средний гусеничный танк А-32

Источник изображения: CC0 / Kharkov Machine Building Design Bureau /

В серию новинку запустили летом 1940-го, но выйти на нужные объемы производства не получалось из-за нехватки комплектующих — за год собрали чуть более сотни машин вместо шестисот запланированных. Кроме того, танк был еще откровенно сырым, из строевых частей поступало много замечаний.

Интересно, что Т-34 сравнивали с немецкими Pz.III, несколько образцов которых закупили в Германии. Советская машина показалась экипажам более тесной, были вопросы к компоновке приборов, танкистам не хватало информативности из-за низкого качества оптики. Кроме того, "немец" отличался более надежными двигателем, трансмиссией и выигрывал в скорости. Дошло до того, что выпуск Т-34 хотели приостановить до устранения недостатков.

Немецкий средний танк Panzerkampfwagen III

Источник изображения: © Фото : Fat yankey

На пути к совершенству

В январе 1941-го конструкторы приступили к разработке усовершенствованного Т-34М. Танк получился более длинным, узким и высоким. Добавили командирскую башенку, боекомплект увеличили до ста снарядов. Боевую машину вооружили мощным 76-миллиметровым удлиненным орудием Ф-34 со стволом длиной в сорок калибров. Пружинную подвеску заменили на прочную и живучую торсионную, доработали коробку передач, форсировали двигатель до 600 лошадиных сил.

Весной 1941-го приступили к сборке первых образцов Т-34М. Но завершить работы по проекту не удалось. С началом Великой Отечественной войны останавливать уже налаженное производство предыдущей версии танка и осваивать новую модель не было возможности. Предприятия продолжили массово собирать Т-34 первой модификации, устраняя некоторые недостатки прямо на конвейере.

Объемы производства постепенно росли. Т-34 выпускали уже на нескольких предприятиях — в Нижнем Тагиле, Горьком, Челябинске и Омске. В 1942-м с конвейера сошли более двенадцати тысяч танков. При этом постоянно велась доработка конструкции с учетом опыта боевых действий. Позже всем ранним модификациям танка присвоили индекс Т-34-76.

Только что с конвейера

Источник изображения: © РИА Новости / Георгий Зельма

Конечный облик

В 1944-м на вооружение приняли самую продвинутую на тот момент версию — Т-34-85. Модернизация потребовалась после появления у вермахта "Тигров" и "Пантер", созданных как раз для борьбы с "тридцатьчетверками". Пушка Т-34-76 уже не справлялась с толстой лобовой броней немецких тяжелых танков — советские танкисты могли поджигать их только на предельно близких дистанциях. А противник расстреливал их издалека.

Советские танки Т-34 выходят на рубежи атаки

Источник изображения: © РИА Новости / Николай Максимов

Первое, что сделали конструкторы, — вдвое усилили защиту. Лобовое бронирование на Т-34-85 увеличили до 90 миллиметров, боковое — до 75 миллиметров. Кроме того, башня стала трехместной, что значительно повысило эффективность взаимодействия экипажа. Также улучшили обзорность командирской башенки, оборудовали люки для более удобной эвакуации танкистов. Экипаж Т-34-85 состоял из пяти человек — командир теперь не выполнял функции наводчика и мог внимательнее наблюдать за обстановкой на поле боя, эффективнее руководить действиями остальных.

Огневая мощь танка существенно выросла за счет 85-миллиметрового орудия, разработанного на базе зенитной пушки. Эти "тридцатьчетверки" уверенно пробивали 100-миллиметровую броню немцев на километровой дистанции, а на меньшем расстоянии бронебойные снаряды прожигали еще более мощную защиту.

Танк Т-34 в Праге

Источник изображения: © РИА Новости

Всеобщее признание

Новые "тридцатьчетверки" стали главной ударной силой Красной армии — они успешно противостояли немецким тяжелым танкам и другой хорошо защищенной бронетехнике, а благодаря высокой скорости и маневренности совершали молниеносные рейды в тыл противника. При этом Т-34-85 были значительно надежнее, а их серийное производство наладили сразу на нескольких заводах СССР. За два последних года войны с конвейера сошли около 25 тысяч бронемашин.

В целом же конструкция танка оказалась настолько удачной, что на его базе создали множество других образцов боевой техники. В их числе — огнеметный танк ОТ-34, истребители танков СУ-85 и СУ-100, самоходная артиллерийская установка СУ-122.

Т-34 не утратил актуальности и после войны. Этот танк стоял на вооружении почти сорока стран и участвовал в большинстве вооруженных конфликтов второй половины прошлого века. "Тридцатьчетверки" воевали в Корее, Вьетнаме, арабо-израильских войнах, во многих странах Африки и Латинской Америки. Одно из недавних применений Т-34 — гражданская война в Йемене.

За все время выпущено более 84 тысяч Т-34 различных модификаций. За боевые качества, простоту в производстве и неприхотливость в эксплуатации многие военные эксперты, в том числе и западные, признают "тридцатьчетверку" лучшим танком ХХ века. Т-34 стал одним из ярких символов победы в Великой Отечественной войне.

Генеральная репетиция военного парада в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной

Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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