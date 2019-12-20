ВВС Чехии подписали контракт на закупку дополнительных самолетов C-295

ЦАМТО, 19 декабря. Компания Airbus Defence and Space объявила о подписании с командованием ВВС Чехии контракта на поставку двух дополнительных самолетов ВТА средней грузоподъемности C-295. Стоимость продажи не раскрывается.

Согласно условиям контракта, оснащенные винглетами самолеты в транспортной конфигурации должны быть поставлены в первой половине 2021 года. После выполнения этого соглашения парк C-295 чешских ВВС достигнет шести единиц. Одновременно был подписан контракт на проведение модернизации четырех ранее поставленных самолетов C-295.

Новый заказ увеличил общее число проданных Airbus самолетов C-295 до 214 ед.

Как сообщал ЦАМТО, тендер на поставку ВВС Чехии самолетов ВТА средней грузоподъемности, предназначенных для замены устаревших Ан-26, был объявлен в 2008 году. Победителем конкурса был выбран предложенный Airbus C-295M. В мае 2009 года МО Чехии подписало с чешской компанией Omnipol, которая согласно чешскому законодательству выступила посредником при закупке, соглашение стоимостью 3,95 млрд. крон (около 132 млн. евро), предусматривающее закупку 4 самолетов, поставка трех из которых была оплачена, а четвертый передавался в обмен на пять избыточных УБС L-159. Самолеты были поставлены в течение 2010 года, однако уже через несколько месяцев обнаружились проблемы с функционированием бортовой авионики и системами самообороны.

В мае 2012 года в качестве компенсации за технические проблемы Airbus Military предложила возвратить МО Чехии один из самолетов L-159T1. УТС с б.н. 6078 прибыл в Чехию 30 июля 2012 года. В мае 2012 года основные дефекты C-295M, в том числе касающиеся систем навигации и связи, были устранены. Тем не менее, самолеты не могли использоваться для выполнения зарубежных миссий из-за проблем с пассивной системой самообороны DAS (Defence Aviation Safety). Эти технические проблемы были устранены лишь в 2013 году. 12 июля 2013 года стороны подписали протокол об успешном завершении испытаний систем DAS и их приемке. В качестве компенсации Airbus вынуждена была возвратить ВВС Чехии еще один L-159T1, а также поставить дополнительный комплект запчастей для C-295.

Летом 2019 года Минобороны Чехии представило правительству страны предложение о покупке двух дополнительных C-295MW, стоимость которых оценивается в 2,7 млрд. крон (118,3 млн. долл.). Продажа также включает поставку запасных частей и сопутствующего оборудования.

Первоначально Министерство обороны предполагало приобрести две дополнительные машины после 2022 года, но компания Airbus Defense and Space представила предложение ускорить поставку, снизив стоимость и отсрочив платежи. Планируется, что поставка будет выполнена в течение 2020-2021 гг., а оплата будет произведена в 2022-2023 гг.