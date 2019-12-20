Путин отметил профессионализм коллектива Национального центра управления обороной РФ

Президент выразил уверенность, что сотрудники центра и дальше будут вносить вклад в укрепление обороноспособности страны

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и гражданский персонал Национального центра управления обороной Российской Федерации с 5-летием со дня основания. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Здесь служат высококлассные специалисты, ответственно подходящие к порученному делу. Благодаря их профессионализму, самоотверженности и верности присяге центр достойно прошел сложные этапы становления, решил многие нестандартные, нетривиальные задачи и сегодня является важнейшим звеном системы военного управления государства", - подчеркнул президент.

Путин также выразил уверенность, что сотрудники центра и дальше продолжат вносить вклад в укрепление обороноспособности страны.

Национальный центр управления обороной России был создан в 2014 году. Он дает возможность в реальном времени получать данные об обстановке в войсках - до любого подразделения и объекта. Программно-аппаратный комплекс центра позволяет моделировать ситуации не только вокруг российских границ, но и в любой точке мира.